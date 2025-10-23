Komarci se pojavili na jednom rijetkih od mjesta na Zemlji gdje ih do sada nije bilo

Island je bio poznat kao jedno od rijetkih mjesta na svijetu bez komaraca, a nedavno je zabilježen prvi slučaj pojave ovih insekata u prirodnom okruženju, potvrdio je entomolog Matthias Alfredsson za AFP, prenosi Science Alert.

Pronađena tri komarca u blizini Reykjavika

Alfredsson, istraživač s Instituta za prirodne znanosti na Islandu, objasnio je da su tri komarca vrste Culiseta annulata – dvije ženke i jedan mužjak – uočena oko 30 kilometara sjeverno od glavnog grada Reykjavika.

"Insekti su skupljeni pomoću vinskih užadi… što je metoda koja privlači moljce", objasnio je Alfredsson. Ova tehnika uključuje dodavanje šećera u zagrijano vino i umakanje užadi ili traka tkanine u otopinu, koje se zatim vješaju na otvorenom kako bi privukle insekte koji vole slatko.

Postoje li komarci na Islandu?

Alfredsson je naglasio da je ovo prvi zabilježeni slučaj prisutnosti komaraca u prirodi na Islandu.

"Prijašnji nalaz jednog primjerka Aedes nigripes (arktički komarac) zabilježen je prije mnogo godina u zrakoplovu u zračnoj luci Keflavik, no taj primjerak je, nažalost, izgubljen", objasnio je znanstvenik.

Prema Alfredssonu, pojava ovih insekata može ukazivati na nedavni unos u zemlju, najvjerojatnije brodovima ili kontejnerima. Međutim, kako bi se pratilo njihovo širenje, potrebno je daljnje praćenje u proljeće.

Iako klimatske promjene, poput rastućih temperatura, duljih ljeta i blažih zima, stvaraju povoljnije uvjete za život komaraca, Alfredsson smatra da toplije vrijeme ne objašnjava njihov dolazak na Island.

Vrsta Culiseta annulata dobro je prilagođena hladnijim klimama, što joj omogućuje preživljavanje dugih i oštrih zima kada temperature padaju ispod nule. Raznoliki reprodukcijski okoliši dodatno povećavaju sposobnost ove vrste da opstane u izazovnim islandskim uvjetima.

