Malo čudo treći je najpopularniji ljubimac na svijetu: Vaše fotografije ispunile su nam srca

Nakon psa i mačke, ovo malo australsko čudo, papiga tigrica treći je najpopularniji izbor za ljubimca u domovima diljem svijeta. Ona je dokaz da veličina nije mjerilo karaktera ni inteligencije.

Živahan je, znatiželjan i odan suputnik čija nas prisutnost podsjeća na čuda koja se kriju u prirodi, čak i kada stanu na naš dlan. Uz pravilnu njegu, ove šarmantne ptice mogu živjeti i do petnaest godina i postati ravnopravni članovi obitelji.

Poslali ste nam brojne fotografije vaših papiga tigrica, pogledajte galeriju u kojoj smo izdvojili samo neke od njih.