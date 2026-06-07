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[KVIZ] Samo ako si učio latinski jezik možeš prevesti ove poznate izreke: Dokaži znanje

[KVIZ] Samo ako si učio latinski jezik možeš prevesti ove poznate izreke: Dokaži znanje
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Foto: Shutterstock

Koliko ih se sjećate i je li vam neka baš posebno draga?

7.6.2026.
16:54
Webcafe.hr
Shutterstock
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Latinske izreke nisu samo mrtvo slovo na papiru; one su vječni biseri mudrosti koji odjekuju kroz stoljeća i koriste se u svakodnevnom govoru, književnosti i znanosti. One su priča o povijesti, filozofiji i ljudskoj prirodi. Ali, koliko dobro poznajete njihovo značenje i porijeklo? Znate li što znači "Carpe diem", tko je rekao "Alea iacta est" ili što poručuje izreka "Si vis pacem, para bellum"?

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