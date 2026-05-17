Ova četiri znaka su najveći patološki lažljivci: Majstori su manipulacije i skrivanja istine

Svi ponekad pribjegavamo lažima, bilo da se radi o bezazlenom uljepšavanju istine kako bismo izbjegli neugodnost ili o složenijim pričama s dubljim motivima. Ipak, astrolozi tvrde da sposobnost uvjerljivog laganja, baš kao i druge osobine, može biti zapisana u zvijezdama.

Dok su neki znakovi, poput djevice ili riba, poznati po svojoj iskrenosti, drugi posjeduju urođeni talent za manipulaciju istinom. Planetarni položaji, posebice Merkura kao planeta komunikacije i Neptuna kao vladara iluzija, igraju ključnu ulogu u tome tko može isplesti priču i izvući se bez posljedica.

Iako svatko može slagati, neki su znakovi, prema astrološkim analizama, jednostavno vještiji u pletenju mreže obmana. Ovo su četiri horoskopska znaka koja se smatraju najvećim majstorima laži.

Škorpion: Hladnokrvni strateg i majstor manipulacije

Ako postoji znak koji laž doživljava kao strateški alat, to je škorpion. Poznati po svojoj tajanstvenoj i intenzivnoj prirodi, škorpioni su majstori skrivanja pravih namjera i osjećaja.

Njima vlada Pluton, planet transformacije i podsvijesti, što im daje nevjerojatnu sposobnost da proniknu ispod površine i razumiju tuđu psihu. Upravo to znanje koriste kako bi svoje laži skrojili savršeno prema osobi kojoj su namijenjene.

Njihove laži rijetko su impulzivne; one su hladne, proračunate i uvijek služe višem cilju - očuvanju kontrole, zaštiti vlastitih interesa ili stjecanju prednosti.

Škorpion posjeduje izvanredan "poker face", kameni izraz lica koji je nemoguće pročitati, što ga čini nepobjedivim u svakoj igri blefiranja. Ne samo da su dobri u laganju, već su sposobni suptilno iskriviti tuđu percepciju stvarnosti, a da žrtva toga nije ni svjesna.

Foto: ChatGPT

Blizanci: Šarmantni pripovjedač s tisuću lica

Blizanci su vladari komunikacije, a njihov brzi um i elokvencija čine ih prirodnim talentima za pripovijedanje, ali i za laganje. Njihove laži često nisu zlonamjerne.

One su više alat za izbjegavanje dosade, začinjavanje monotone stvarnosti ili jednostavno način da se izvuku iz neugodnih situacija bez previše drame.

Zbog svoje poznate dvojne prirode, blizanci se s lakoćom prebacuju između različitih verzija priče, ponekad se i sami zapetljaju u vlastitu mrežu.

Oni laž doživljavaju kao igru, mentalni izazov. U stanju su prilagoditi svoju priču sugovorniku u djeliću sekunde, uvijek govoreći ono što druga strana želi čuti.

Iako njihova neiskrenost proizlazi iz želje da život učine zanimljivijim, njihova sklonost uljepšavanju istine može ih etiketirati kao nepouzdane.

Jarac: Ambiciozni planer kojem cilj opravdava sredstvo

Za jarca, istina je fleksibilan pojam, a laž je samo još jedan alat u kutiji za postizanje uspjeha. Pod vladavinom Saturna, planeta strukture i discipline, Jarčevi su izuzetno organizirani i metodični, pa tako i njihove laži.

Svaka neistina koju izgovore dio je šireg plana i pomno je promišljena, uz analizu svih mogućih rizika i posljedica.

Oni su ambiciozni i nesentimentalni kada je pobjeda u pitanju i iskoristit će svaki alat koji im stoji na raspolaganju. Jarčeva najveća snaga leži u njihovoj sposobnosti da djeluju nevjerojatno uvjerljivo. Zadržavaju mirnoću, kontroliraju emocije i nikada ne pretjeruju s objašnjenjima.

Oni su tip osobe koja će dobiti posao za koji nije kvalificirana, jednostavno zato što su stručnjaci u projiciranju samopouzdanja i prodavanju priče u koju su i sami odlučili vjerovati.

Foto: ChatGPT

Ribe: Bježanje od stvarnosti u svijet mašte

Za razliku od drugih znakova na ovom popisu, laži riba rijetko proizlaze iz zlobe ili želje za kontrolom. One su posljedica njihove bujne mašte i duboko ukorijenjene potrebe za bijegom od surove i često bolne stvarnosti.

Ribe žive na granici između jave i sna, a ta granica ponekad postane toliko nejasna da ni same više ne razlikuju istinu od fikcije.

Njihove laži su obrambeni mehanizam kojim štite svoje osjećaje ili osjećaje drugih. Sklone su idealiziranju i uljepšavanju istine kako bi svijet učinile podnošljivijim mjestom.

Ponekad se toliko užive u svoje izmišljene priče da u njih iskreno vjeruju, što ih čini nevjerojatno uvjerljivima. Njihova sposobnost suosjećanja omogućuje im da intuitivno osjete što drugi žele čuti, a zatim im to i pruže, stvarajući iluziju koja je ugodnija od istine.