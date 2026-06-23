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[KVIZ] Ako uživaš prateći sportska natjecanja, sigurno znaš ove hrvatske navijačke pjesme

[KVIZ] Ako uživaš prateći sportska natjecanja, sigurno znaš ove hrvatske navijačke pjesme
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koja vam je navijačka himna najdraža i zašto?

23.6.2026.
21:31
Webcafe.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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One su zvučna kulisa svakog uspjeha, pjesme koje ujedinjuju tribine i domovinu. Generacije su odrasle pjevajući ih, a glasnice su pucale od ponosa u trenucima najveće sportske drame. Navijačke pjesme dio su našeg identiteta i prate 'Vatrene' na svakom koraku – od nezaboravne francuske bronce, preko ruskog srebra, pa sve do Katara. No, znate li zaista stihove koji su postali legende?

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