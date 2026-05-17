Nisu isklesani kao u filmovima: Ovako izgleda kada paparazzi uhvate slavne muškarce u opuštenom izdanju

Bliži se ljeto, a tako i trenutci pokazivanja na plažama diljem svijeta. U vrijeme društvenih mreža postajemo sve opterećeniji izgledom i standardom koji nam nameću poznate face, premda postoje i oni poznati junaci kojima nije toliko stalo do isklesane linije, već fokus stavljaju svoje karijere i energiju.

Često možemo vidjeti fotografije Leonarda DiCaprija, koji se ne opterećuje "pločicama na trbuhu" koje ionako ne forsira za javnost, nego živi opuštenije, bez potrebe da zadovoljava fitness ideale koje internet stalno promovira. Sličan primjer je i Adam Sandler, koji je već godinama gotovo zaštitno lice onoga što se u pop-kulturi često naziva "dad look": ležeran, jednostavan stil koji ne pokušava sakriti godine ni životni tempo, nego ih prihvaća kao dio identiteta.

Jedna od najpoznatijih tjelesnih transformacija u sportskom svijetu ipak ostaje ona od bivšeg brazilskog nogometaša Ronalda, koji je nakon vrhunca nogometne karijere i velikih napora na terenu prigrlio opušteniji lifestyle. Njegov izgled kroz godine često se spominje kao simbol toga kako se život sportaša mijenja kada prestane profesionalni pritisak i kada se tijelo više ne mora održavati u ekstremnim režimima.