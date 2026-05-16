Torcida na kišnom Maksimiru poslala poruku igračima Hajduka
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U susretu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Hajduk na stadionu Maksimir odigrali su 1:1.

Splićani su poveli već u 4. minuti golom Ikera Almene, dok je Lokomotiva izjednačila u 18. minuti pogotkom Ibrahima Sabre. Do kraja utakmice Hajduk je imao priliku doći do vodstva 2:1, ali je Marko Livaja u 60. minuti promašio jedanaesterac.

Blijedu izvedbu 'Bilih' na terenu nadomjestili su navijači koji su na Maksimirskom jugu, unatoč kiši, došli podržati svoj klub.

"Kad si prvi na kraju sezone, cili grad slavi šampione, ako ne uđeš u Ligu prvaka, bodrit će te grupa luđaka, za te dat ćemo svoje krvi, nema veze zadnji il' prvi, pratit ćemo te na kraj svita, mi smo vjerna Torcida iz Splita”, skandirali su iz Torcide na kraju utakmice, navodi Dalmatinski portal.

16.5.2026.
20:54
HinaSportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
HajdukTorcidaLokomotivaHnl
