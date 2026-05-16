GOTOVA DOMINACIJA /

Dinamu nije valjao, a sada je donio naslov prvaka svom novom klubu

Dinamu nije valjao, a sada je donio naslov prvaka svom novom klubu
Foto: Denis LOVROVIC/AFP/Profimedia

Štefulj je za Győr ove sezone u mađarskom prvenstvu odigrao 32 utakmice, pri čemu je zabio tri pogotka i upisao 10 asistencija

16.5.2026.
19:54
Sportski.net
Daniel Štefulj i njegov Győr osvojili su naslov prvaka Mađarske i time prekinuli sedmogodišnju dominaciju Ferencvároša.

Győr je do svoje pete titule u povijesti stigao pobjedom 1-0 nad Kisvárdom, čime je sezonu završio s 69 bodova, odnosno s bodom više od kluba iz Budimpešte.

Jedan od heroja šampionske sezone je i hrvatski lijevi bek Daniel Štefulj, koji je za Győr ove sezone u mađarskom prvenstvu odigrao 32 utakmice, pri čemu je zabio tri pogotka i upisao 10 asistencija. Štefulj je u Győr stigao prošlog ljeta na posudbu iz Dinama, a Mađari su ga nakon sjajnih predstava otkupili za 500 tisuća eura.

Ranije je Štefulj igrao i za Rijeku, Slaven Belupo, Celje i Varaždin.

Dodajemo da Franko Kovačević nije nastupio za Ferencváros u utakmici posljednjeg kola protiv Zalaegerszega, koju su dosadašnji vladari mađarskog nogometa pobijedili 3-0.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
