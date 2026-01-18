Hit-napadač europske jeseni pred transferom karijere: Otvaraju li mu se vrata reprezentacije?

Franko Kovačević više nije nepoznanica hrvatskoj sportskoj javnosti. Iako njegov mandat u HNL-u, u dresu Hajduka, nije donio iskorak kakav se tada očekivao, aktualna sezona pokazala je potpuno drugo lice hrvatskog napadača. U europskoj jeseni prometnuo se u jedno od najubojitijih imena, a golovi koje zabija otvorili su mu vrata transfera karijere.

Najbolji strijelac ovosezonske Konferencijske lige i najefikasniji hrvatski napadač u svim natjecanjima ove sezone već je neko vrijeme pod povećalom brojnih klubova. Bilo je jasno da će Celje teško zadržati svog najboljeg igrača, a interes nije jenjavao od samog početka zimskog prijelaznog roka.

Kako doznaje slovenski Sport Klub, Kovačević je vrlo blizu potpisa za Ferencvaroš, trenutačno drugoplasiranu momčad mađarskog prvenstva. Hrvatski napadač već je napustio pripreme Celja na Mallorci kako bi obavio liječničke preglede i finalizirao posljednje detalje transfera.

U Celju su od početka naglašavali da će Kovačevića pustiti isključivo u slučaju rekordne ponude, a čini se da su upravo to i ostvarili. Slovenski klub bi od ovog posla trebao inkasirati oko tri i pol milijuna eura, što bi bio jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti kluba.

Brojke koje stoje iza ovog transfera dodatno potvrđuju njegovu vrijednost. Kovačević je s pet pogodaka vodeći strijelac Konferencijske lige, dok je u svim natjecanjima za Celje upisao 28 nastupa i impresivnih 25 golova. Riječ je o učinku koji rijetko prolazi nezapaženo na europskoj sceni.

Dodatnu potvrdu da je posao praktički zaključen dao je i sam igrač. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa svojim menadžerom Senijadom Ibričićem uz poznatu poruku Fabrizija Romana – „here we go“, što u nogometnom žargonu gotovo uvijek znači isto: transfer je gotova stvar.

Iako Ferencvaroš nastupa u Europskoj ligi, Kovačević ondje neće moći odmah debitirati jer je europsku sezonu već započeo s Celjem u Konferencijskoj ligi. Mađarski velikan nakon šest kola ima 14 bodova i osiguran plasman dalje, dok u domaćem prvenstvu drži drugo mjesto, s bodom manje od vodećeg Győra, protiv kojeg 25. siječnja otvara proljetni dio sezone.

