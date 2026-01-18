Rijeka dovodi Dinamovog talenta s iskustvom igranja u Ligi prvaka?!
Za Dinamo je Pavić debitirao u kupu protiv Banjola, a ubrzo je postao bitan dio momčadi. No, onda su ga zakočile ozlijede
Posljednjih mjeseci sve se više pričao o slabljenju Dinamove akademije i "zastankivanju" proizvodnje, a sada bi upravo jedan od posljednjih Dinamovih "produkta" mogao napustiti klub.
Naime, prema pisanju Germanijaka Branko Pavić je želja aktualnog prvaka Rijeke. Kako navodi taj portal za Pavića sigurno nema mjest u klubu za koji je do sada odigrao 12 utakmica, ukljućujući i svih 90 minuta utakmice Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, te bi se nakon što je prvi dio sezone proveo na dvojojnoj registraciji u Dubravi Tim Kabelu sada mogao otisnuti na Kvarner.
Detalji posla se još ne znaju, ali ovo bi bio samo još jedan od brojnih transfera u kojima su Dinamovi talenti odlazili na Rujevicu.
