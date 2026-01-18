Rijeka dovodi Dinamovog talenta s iskustvom igranja u Ligi prvaka?!

Posljednjih mjeseci sve se više pričao o slabljenju Dinamove akademije i "zastankivanju" proizvodnje, a sada bi upravo jedan od posljednjih Dinamovih "produkta" mogao napustiti klub.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, prema pisanju Germanijaka Branko Pavić je želja aktualnog prvaka Rijeke. Kako navodi taj portal za Pavića sigurno nema mjest u klubu za koji je do sada odigrao 12 utakmica, ukljućujući i svih 90 minuta utakmice Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, te bi se nakon što je prvi dio sezone proveo na dvojojnoj registraciji u Dubravi Tim Kabelu sada mogao otisnuti na Kvarner.

Detalji posla se još ne znaju, ali ovo bi bio samo još jedan od brojnih transfera u kojima su Dinamovi talenti odlazili na Rujevicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijela zemlja na nogama, a iskusni navijači imaju savjet za rukometaše: 'Trebaju se malo stabilizirat!'