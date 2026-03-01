Filmska priča iz Umaga: Nakon pet mjeseci potrage, haski Uki vratio se kući

Iz Umaga stiže priča koja je mjesecima držala u neizvjesnosti obitelj, prijatelje i brojne ljude koji su se uključili u potragu. Haski Uki krajem ljeta odlutao je od kuće i nestao bez traga. Njegova vlasnica Dajana Dragičević odmah je krenula u potragu – ne sluteći da će je ona odvesti i izvan granica Hrvatske.

“Išla sam cestom i vikala Uki i ljudi su izlazili iz zgrada i doslovce su sa mnom hodali i tražili”, prisjeća se Dajana. Ubrzo su krenule dojave sa svih strana. Nakon nekoliko tjedana potraga se proširila izvan Istre – javljali su se ljudi iz Slovenije, Crne Gore, Zagreba, Rijeke, Srbije.

"Svaki haski koji je bio viđen meni je bio poslan”, kaže Dajana. Vrlo brzo svi su znali tko je Uki i pitali se samo jedno – gdje je? U potragu se uključio i Nikola Lovrić iz Umaga, koji je Dajanu prvi put susreo tijekom jedne noćne potrage.

“Izašao sam i pitao je li netko rekao Uki i gospođa Dajana kaže, ja sam. Pitao sam što je bilo, kaže ja ga tražim, ja sam mu vlasnica. To je bilo emotivno”, govori Nikola. Nakon nekoliko tjedana Dajana je posumnjala da je netko Ukija odveo u Njemačku. Tada u priču ulazi Maja, koja bez oklijevanja sjeda u automobil i odlazi u grad u kojem se sumnjalo da se pas nalazi.

Susret je bio prepun emocija

"Djevojka je sjela u auto i doslovce je otišla u grad gdje smo sumnjali da je Uki i tražila ga dok ga nije našla”, kaže Dajana.

"Jedan muškarac mi je rekao da čovjek koji drži ta dva haskija radi u uredu 300 metara dalje. Prišla sam uredu, bio je vikend i nitko nije radio. Pogledala sam kroz prozor i na stolu je bila fotografija Ukija”, ispričala je. Pozvala je policiju. Očitan je čip i potvrđeno – to je zaista Uki. Obitelj koja ga je udomila nije znala da iza njega stoji druga obitelj koja ga mjesecima traži. Nakon pet mjeseci neizvjesnosti, Uki se napokon vratio kući. Susret s vlasnicom bio je prepun emocija i suza.

"Nisam ja ta osoba koja ga je pronašla. To je bila energija svih ljudi. Svatko je radio ono što je mogao – neki su dijelili objave, drugi tražili na terenu”, kaže Maja. Nikola dodaje kako ga najviše veseli to što je Uki zbližio mnoge ljude.

"To je stvarno primjer što znači biti čovjek.” Na kraju, Dajana ima poruku za sve:

“Nemojte odustajati. I kad se čini nemoguće - moguće je. Hvala svima od srca.”

I tako je jedan pas ujedinio mnoge i podsjetio da se upornost isplati. Priča koja je trajala mjesecima završila je onako kako su se svi nadali - sretnim povratkom kući.