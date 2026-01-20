Doznajemo što je sve inspekcija zatekla u šibenskom azilu! Slijede paprene kazne

Državni inspektorat za RTL Danas je potvrdio da su u skloništu za životinje "AS EKO" u Šibeniku utvrđene brojne nepravilnosti.

Uz ostalo utvrđeno je da svim psima nije osigurana zdravstvena zaštita, što je kršenje Zakona o zaštiti životinja. Također, zaprimljeno je više pasa nego što je kapacitet skloništa, ne poštuju se bio-sigurnosne mjere i nisu zadovoljavajući standardni operativni postupci u cilju osiguranja zdravlja i dobrobiti životinja.

Tvrtki koja za Grad Šibenik zbrinjava napuštene životinje bit će sveukupno izrečene kazne od 10 do 16 tisuća eura, a više tisuća eura i odgovornoj osobi u tvrtki. Iz Grada Šibenika su naložili postavljanje dodatnih kućica za pse, zamjenu pijeska, razdvajanje životinja koje ne mogu biti skupa i bolju veterinarsku skrb. U ponovljenom nadzoru zaključili su da je većina toga popravljena.

Evo što su iz Državnog inspektorata otkrili za RTL Danas:

"Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je više inspekcijskih nadzora u skloništu za životinje 'AS EKO', Šibenik, a temeljem saznanja da su psi smješteni u skloništu zanemareni s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu. Osim navedenog veterinarska inspekcija Državnog inspektorat obavila je nadzor i na lokacijama na kojima su psi razmješteni i to u odobrenom skloništu broj SZŽ-045 koje je preuzelo 32 psa i u odobrenom skloništu broj SZŽ-050 koji je preuzelo osam (8) pasa te kod fizičke osobe, članice Udruge Šibenske šape, a koja je putem Ugovora o privremenom udomljavanju psa preuzela na skrb tri psa.

U provedenim inspekcijskim nadzorima je utvrđeno;

zaprimanje pasa iznad odobrenog kapaciteta skloništa;

nepoštivanje biosigurnosnih mjera;

da prikazani standardni operativni postupci, a kojima se postiže jednoobraznost izvođenja postupaka u skloništu, u cilju osiguranja zdravlje i dobrobit životinja nisu zadovoljavajući,

ne navođenje osobe odgovorne za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja;

da nisu prikazani dokazi da osobe koje rade u skloništu nisu pravomoćno osuđene za djela zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja, kao ni da protiv njih za ista djela nije u tijeku sudski postupak;

nisu za sve životinje prikazani dokazi/evidencije da osoblje nadziranog skloništa najmanje dva puta dnevno provjerava opće stanje životinja te da utvrđene promjene upisuju u karton životinje i po potrebi izvijeste veterinara, o čemu se ne vodi evidencija.

Sve navedeno u suprotnosti je sa čl. 61. st. 7. Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo čl. 87. st. 1. Zakona o zaštiti životinja. Propisana kazna za pravnu osobu je od 1.327,27 do 2.654,58 Eura te za odgovornu osobu u pravnoj od 663,65 do 1.327,31 Eura.

Nadalje, nadzorima je utvrđeno da svim psima nije osigurana veterinarsko-zdravstvena zaštita; što je u suprotnosti s čl. 64.st. 2. t. 1. Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo čl. 86. st. 1. t. 73. Zakona o zaštiti životinja. Propisana kazna za pravnu osobu je od 3.981,94 do 6.636,58 Eura te za odgovornu osobu u pravnoj od 1.327,27 do 2.654,63 Eura.

Također pronađeni su psi koji nisu označeni mikročipom u roku od 10 dana od dolaska u sklonište što je u suprotnosti s čl. 64.st. 2. t. 2 Zakona o zaštiti životinja, a što je kažnjivo člankom 86. stavak 1. točka 74. Zakona o zaštiti životinja. Propisana kazna za pravnu osobu je od 3.981,94 do 6.636,58 Eura i za odgovornu osobu u pravnoj od 1.327,27 do 2.654,63 Eura.

Slijedom navedenog poduzimaju se sve zakonom propisane mjere. Inspekcijski postupak je u tijeku.

Napominjemo kako je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata i u skloništu u prethodnom razdoblju obavila Više inspekcijski nadzora. Konkretno, u od 2020. godine do kraja 2025. godine obavljeno je 14 inspekcijskih nadzora. Temeljem provedenih inspekcijskih nadzora utvrđeno je 13 nepravilnosti, a koje su se odnosile na to da sklonište

- nije izvršilo upis opasnog psa u rubriku OPASAN PAS

- istoga nije prijavio Hrvatskom kinološkom savezu,

- odmah po primitku prijave o izgubljenoj ili napuštenoj životinji nije izvršio upis podataka u Jedinstveni informacijski centar

- naknadno zaprimljeni podatci o izgubljenoj ili napuštenoj životinji nije evidentiralo u Jedinstveni informacijski centar najkasnije slijedeći radni dan

- nije popunio potrebnu evidenciju koja se vodi u skloništu o podacima o zaprimljenom psu

- i jedna nesukladnosti se odnosile na infrastrukturu skloništa", poručili su iz Državnog inspektorata.

Vlasnik: 'Nije bilo zlostavljanja i zanemarivanja'

"Povjerenstvo naše nije bilo zadovoljno s onim što su vidjeli tamo. Naime, smatram da uvjeti u kojima te životinje moraju biti i kako se s njima odnosi, moraju biti puno bolji i iz tog razloga smo mi hitno naložili As Eku kratkoročne mjere", poručio je pročelnik za komunalne djelatnosti Grada Šibenika Joško Jurić.

Direktor AS Eko Šibenik Damir Vrvilo kaže da još ništa službeno nisu dobili od Veterinarske inspekcije, i najavljuje da će prekršaje ispraviti. "Nikakvog zanemarivanja i zlostavljanja životinja, izgladnjivanja, ovdje nije bilo. Veterinarska inspekcija je utvrdila da nema nedostataka što se tiče smještaja i prehrane životinja", tvrdi Vrvilo.

NET I VOYO / Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenski azil pod lupom: Životinje gladne i ozlijeđene, spašeno 50 pasa