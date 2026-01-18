FREEMAIL
TOPLJENJE ZAJAMČENO /

Oprez: Ove preslatke njuške mogle bi vam uljepšati dan! Pogledajte koga ste nam sve poslali

Oprez: Ove preslatke njuške mogle bi vam uljepšati dan! Pogledajte koga ste nam sve poslali
Foto: Rada Rada/facebook
Sani
1 /52
Francuski buldog, sa svojim prepoznatljivim "šišmiš" ušima, naboranim licem i kompaktnim mišićavim tijelom, posljednjih je godina osvojio srca ljubitelja pasa diljem svijeta, dospjevši na sam vrh ljestvica popularnosti.

No, da ovo nije jedina pasmina koju Hrvati obožavaju najbolje govore i fotografije vaših ljubimaca koje ste nam slali na Facebooku. 

Naime, u jednoj od objava zamolili smo vas da nam pošaljete najslađe fotografije vaših pasa, a sudeći prema broju pristiglih fotografija, psi su definitivno omiljeni četveronožni članovi brojnih hrvatskih obitelji. 

Ako još uvijek niste, fotografije svojih ljubimaca nam i dalje možete slati, a u galeriji pogledajte neke od najslađih pasa koje ste nam do sada poslali. 

18.1.2026.
12:10
Hot.hr
Čitatelji Net.hr-a/facebook
Kućni LjubimciPsiCitateljiNjuška
Oprez: Ove preslatke njuške mogle bi vam uljepšati dan! Pogledajte koga ste nam sve poslali