Oprez: Ove preslatke njuške mogle bi vam uljepšati dan! Pogledajte koga ste nam sve poslali

Francuski buldog, sa svojim prepoznatljivim "šišmiš" ušima, naboranim licem i kompaktnim mišićavim tijelom, posljednjih je godina osvojio srca ljubitelja pasa diljem svijeta, dospjevši na sam vrh ljestvica popularnosti.

No, da ovo nije jedina pasmina koju Hrvati obožavaju najbolje govore i fotografije vaših ljubimaca koje ste nam slali na Facebooku.

Naime, u jednoj od objava zamolili smo vas da nam pošaljete najslađe fotografije vaših pasa, a sudeći prema broju pristiglih fotografija, psi su definitivno omiljeni četveronožni članovi brojnih hrvatskih obitelji.

Ako još uvijek niste, fotografije svojih ljubimaca nam i dalje možete slati, a u galeriji pogledajte neke od najslađih pasa koje ste nam do sada poslali.