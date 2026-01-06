Mršavi, izgladnjeli i bez očiju: Ovo su stravični prizori pasa spašenih iz šibenskog azila

Mršavi, neuhranjeni psi kojima se vide rebra, često i s ozljedama, "poput onih koji su ostali bez očiju", potresni su prizori životinja koje su iz šibenskog skloništa dovedene u skloništa na području Zadra i Knina.

Primjer je to i kangalke koja sada ima nekih 30-ak kilograma, a za ovu vrstu psa bilo bi normalno da ima duplo više.

Kontroverze oko rada azila

Iz zadarskog azila nisu komentirali rad kolega u Šibeniku koji su uz posao dezinsekcije, deratizacije i zbrinjavanja mrtvih životinja s javnih površina od Grada Šibenika dobili i posao zbrinjavanja napuštenih životinja za koji godišnje dobivaju oko 50 tisuća eura.

"S obzirom na ove sadašnje informacije, mi ćemo i sutra poslati našu internu kontrolu, tražili smo i pismeno obrazloženje kako se postupa i je li se postupa u skladu sa Zakonom, pa ćemo vidjeti u čemu je stvar," kaže Joško Jurić, pročelnik za komunalne djelatnosti Grada Šibenika. Direktor tvrtke koja vodi sklonište u šibenskoj radnoj zoni Podi u telefonskom razgovoru kazao je "kako rade sve isključivo prema Zakonu o zaštiti životinja."

Danas je neradni dan i vrata skloništa za životinje u Šibeniku su zaključana. Razgovarali smo telefonski s voditeljicom skloništa koja je poručila "kako bilo koji drugi dan možemo doći i vidjeti u kakvim uvjetima se drže životinje i da nije istina da rade išta mimo pravila."

Stav oporbe i prijedlozi za javno sklonište

Šibenska oporbena vijećnica rad skloništa smatra zabrinjavajućim od samih početaka.

"Ja bih rekla da to traje sigurno već 15-ak godina gdje je evidentno kad imate privatno sklonište, koje ne može primati volontere, koje ne gradi zajednicu na kraju krajeva, ne provodi edukaciju niti prevenciju, da onda neminovno i nužno dolazi do srozavanja kvalitete i skrbi koje životinje u takvom skloništu dobivaju," smatra gradska vijećnica Grada Šibenika Maja Šintić (Možemo) i dodaje kako su zbog toga pokrenuli i peticiju koju je do sada potpisalo oko tisuću i pol ljudi.

"Tražimo da Grad Šibenik financijski podrži izgradnju javnog skloništa, naravno u suradnji s udrugama koje su već toliko napravile za napuštene životinje u Šibeniku," zaključuje vijećnica Šintić.

Reakcije Gradske uprave i inspekcija

Iz Gradske uprave angažman udruga pozdravljaju, ali napominju kako Zakon propisuje tko se sve može prijaviti na natječaj za zbrinjavanje napuštenih životinja. Prije četiri godine za taj je posao bio zainteresiran samo sadašnji koncesionar s kojim, kako tvrde, neće nastaviti suradnju ako se ustanove nepravilnosti.

"Mi ćemo tražiti raskid ugovora, ali pošto ugovor relativno brzo ističe, raspisat ćemo novi natječaj," izričit je pročelnik Jurić.

Iz Državnog inspektorata nam je potvrđeno kako u Šibeniku vjerojatno već sutra mogu očekivati Veterinarsku inspekciju.