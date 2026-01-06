Užas u Dubrovniku: Iz mora izvlačili lešine životinja, prizori su uznemirujući!

Snažan vjetar i višednevna kiša donijeli su pravu poplavu otpada, od plastičnih ambalaža do životinjskih lešina, piše Dubrovački dnevnik.

Radnici Čistoće Dubrovnik morali su izvući iz mora plutajuće lešine ovce i krave, a šokantne fotografije objavljene su u Facebook grupi Gradski kotar Grad.

"U moru krava, ovca, mačka i tko zna što još.Vrijedni radnici čistoće!", stoji u objavi.

Foto: Marc Van Bloemen/fb/dubrovački Dnevnik

Foto: Marc Van Bloemen/fb/dubrovački Dnevnik

Foto: Marc Van Bloemen/fb/dubrovački Dnevnik

Foto: Marc Van Bloemen/fb/dubrovački Dnevnik

U kratkom vremenu uslijedile su reakcije:

"Svašta....tko zna otkud te krepane životinje plutaju...";

"Zar ne postoji posebna služba koja se bavi zbrinjavanjem uginulih životinja,ili treba da se netko zarazi?"

"I ovi ljudi svašta u svom poslu moraju odraditi. Koliko god su plaćeni malo je."

