Psi iz osječkog azila postali zvijezde kalendara: 'Pustite ih da budu najbolji prijatelj'

OČI SLAMAJU SRCE /

‘Bube su u glavi‘ – naziv je kalendara osječkog azila, a u njemu je 13 pasa koji traže dom.

Svaka kupnja znači topliji obrok, sigurniji krov i šansu za bolji život za napuštene pse.

Promocija kalendara bila je u srijedu navečer na trgu u Tvrđi. U adventskoj kućici prikupljaju se donacije do polovice ovog mjeseca.

Nakon promocije, kalendar će se moći kupiti i na dva štanda u Osijeku, u osječkom azilu – pa i u Zagrebu, u uredu Prijatelja životinja. Iz azila poručuju da su kalendarom htjeli pokazati da ne postoje dva ista psa na svijetu, i da svaki ima ono nešto, magiju koja privuče čovjeka i on se zaljubi. Poručuju, psima treba prepustiti jednu stvar - da bude najbolji čovjekov prijatelj. Više o svemu pogledajte u videu