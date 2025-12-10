FREEMAIL
EKSPLOZIJA (KONTRA)POBUNE /

Skandal na trgu pokrenuo lavinu: Građani masovno potpisuju protiv molitelja!

Više je od 60.000 potpisa građana koji su rekli 'ne' moliteljima na trgovima. Prikupljani su online i predani u Hrvatski sabor. Peticija je pokrenuta nakon gaženja ruža na trgu prošle subote, koje su simbolizirale ubijene žene.

Aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka poručila je: "Možemo očekivati što bi se dogodilo i što se događa onima koji kažu da nisu pokorne. Imamo slučajeve žena koje pa tako ni psi ne izdahnjuje – žena koja je usmrćena s 30 uboda nožem."

 

10.12.2025.
19:30
danas.hr
