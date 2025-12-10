Razotkriven mit o velikoj kontroverzi: Sumnjivo cjepivo protiv COVID-a ipak ne ubija!

FRANCUSKA STUDIJA /

Da je cjepivo protiv COVID-a opasno, da uzrokuje srčane i moždane udare kod mladih i zdravih ljudi, da ima nuspojave o kojima se javno ne govori i koje se zataškava: to vjeruju mnogi ljudi diljem svijeta koji su posebno glasni na društvenim mrežama.

Ali velika francuska studija provedena na 30 milijuna ljudi sada dokazuje posve suprotno: ne samo da cjepivo ne povećava smrtnost, nego smanjuje rizik od smrti za 25 posto. Ali bez obzira na to istraživanje, bez obzira na procjenu da je cjepivo protiv COVID-a spasilo živote 2 i pol milijuna ljudi diljem svijeta: povjerenje u cjepivo svih vrsta nikad nije bilo manje. Pada i broj cijepljene djece, pa se vraćaju bolesti koje su ranije bile gotovo iskorijenjene. Znanstvenici to zovu paradoksom pandemije. Više pogledajte u priči Borka Brunovića.