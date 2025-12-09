Što su izazovi, a što prilike umjetne inteligencije? Odgovore je donijela NEM konferencija

BUDUĆNOST JE STIGLA /

U eri smo umjetne inteligencije, dobu u kojem se sve mijenja. Umjetna inteligencija je način koji nam može pomoći da transformiramo poslovanje - ali i da nas ne ugrozi u budućnosti.

Koji su izazovi, a koje su prilike u radu s umjetnom inteligencijom? Odgovori su se mogli čuti na konferenciji NEM Zagreb, gdje kreativnost, AI i marketing oblikuju budućnost video industrije.

"Cilj je iskoristiti, recimo, prilike koje umjetna inteligencija nudi, kako bismo proizvodili najbolji lokalni sadržaj koji je relevantan našoj publici. To je ono što će nas održati relevantnima i njihovim prvim izborom", kazala je Stella Litou, predsjednica Uprave RTL Hrvatska i Pro Plus Slovenija

Umjetnu inteligenciju koristimo svakodnevno - i ne samo na RTL-u-, već i na našem portalu Net hr. Primjerice uz pomoć alata govor se brzo pretvara u tekst, sva videa koja gledate po društvenim mrežama - s titlovima - i to je djelo umjetne inteligencije.

Na platformi Voyo, AI preporučuje popularne sadržaje baš za vas. AI agenti, programi koji automatiziraju poslovanje - mogućnosti je puno. Važno je razumjeti što svaki pretplatnik želi, kada to želi i na kojem uređaju. Više doznajte u prilogu Maje Oštro Flis.