Damir Urban za Direkt iskreno o Hrvatskom sudjelovanju na Eurosongu

On nikad nije bio na Euroviziji, nikad nije bio na ni na Dori. On nikako nije mainstream, ali svejedno je već drugi put rasprodao zagrebačku Arenu. 16. prosinca, sljedećeg utorka Urban će sa svojom četvorkom uz pratnju gudačkog orekstra proslaviti 30 godina na sceni. Na koncertu simboličkog imena, Nitko osim nas, bit će svega: Od Astronauta preko Mjesta za mene do Male Trube. Urbanova polica kroz godine napunila se Porinima, i za album godine i za pjesmu godine, i za najbolju suradnju, i za najbolju vokalnu izvedbu: i to bez nagrada koje je odbio primiti. Karijeru riječkog rock glazbenika obilježio je originalni zvuk i jedinstven izričaj: vidi se to i posljednjem spotu. Potpuno je nevažno ručno je animirani stop motion video, koji je od 2375 scena snimila njegova supruga Milica Czerny Urban. Damir Urban gost je RTL Direkta.

