Direkt u romskom naselju gnjusnog zločina: 'Vidio sam da leži mrtva...'

VEĆE OVLASTI POLICIJI? /

Tamo vlada bezakonje, ulice su pune ilegalnog oružja i droge, a mještani žive u strahu. Tako upućeni opisuju život u romskom naselju Sitnice, gdje je prošlog tjedna 40-godišnji kriminalac s 35 prijava u dosjeu automatskom puškom ubio trudnu sestru svoje bivše partnerice, a nju teško ranio. Preko vikenda je uhvaćen u Sloveniji, sutra će biti prebačen u zatvor u Varaždinu, ali pitanje ostaje: koliko se tragedija treba dogoditi prije nego što Hrvatska kaže 'dosta'? Treba li Hrvatskoj Šutarov zakon, koji su Slovenci nazvali po ubijenom ocu koji je došao pomoći svome sinu? Trebaju li i nama šire ovlasti policije, strože kazne i mogućnost oduzimanja oružja bez naloga? U Međimurju je bila ekipa RTL Direkta, a više pogledajte u prilogu.