Plenković sa suprugom Anom stigao kod Macronovih: Pogledajte kako su ih dočekali

ŠIROKI OSMIJESI /

Premijer Andrej Plenković s političkim i gospodarskim izaslanstvom u službenom je dvodnevnom posjetu Francuskoj, gdje se tijekom večeri susreo s tamošnjim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Nakon službenih razgovora u Elizejskoj palači, na redu je svečana večera za hrvatsko izaslanstvo i predstavnike hrvatskih tvrtki koje sudjeluju na hrvatsko-francuskom gospodarskom forumu. Macron i njegova supruga Brigitte dočekali su premijera Plenkovića i njegovu suprugu Anu Maslać Plenković po dolasku u Elizejsku palaču, a trenutak su zabilježile kamere RTL-a Danas. Srdačno su se pozdravili kod automobila te pozirali na ulazu. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu, a više o samom susretu čitajte na Net.hr-u