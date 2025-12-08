FREEMAIL
ŠIROKI OSMIJESI /

Plenković sa suprugom Anom stigao kod Macronovih: Pogledajte kako su ih dočekali

Premijer Andrej Plenković s političkim i gospodarskim izaslanstvom u službenom je dvodnevnom posjetu Francuskoj, gdje se tijekom večeri susreo s tamošnjim predsjednikom Emmanuelom Macronom. 

Nakon službenih razgovora u Elizejskoj palači, na redu je svečana večera za hrvatsko izaslanstvo i predstavnike hrvatskih tvrtki koje sudjeluju na hrvatsko-francuskom gospodarskom forumu. Macron i njegova supruga Brigitte dočekali su premijera Plenkovića i njegovu suprugu Anu Maslać Plenković po dolasku u Elizejsku palaču, a trenutak su zabilježile kamere RTL-a Danas. Srdačno su se pozdravili kod automobila te pozirali na ulazu. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu, a više o samom susretu čitajte na Net.hr-u 

8.12.2025.
21:23
Dunja Stanković
Emmanuel MacronAndrej PlenkovićAna Maslać PlenkovićBrigitte MacronParizElizejska Palača
