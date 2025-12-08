FREEMAIL
VELIKA NABAVA /

Hrvatska kupuje haubice od Francuza za 328 milijuna eura: Ulažemo i u Rafale

Hrvatska kupuje haubice od Francuza za 328 milijuna eura: Ulažemo i u Rafale
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku

8.12.2025.
21:58
Hina
Davor Puklavec/pixsell
Hrvatska i Francuska potpisale su u ponedjeljak u Parizu ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar i pismo namjere o poboljšanju sposobnosti borbenih zrakoplova Rafale. 

Dokumenti su potpisani u nazočnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u službenom posjetu Francuskoj. Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Caesar MK2 155 mm za 328 milijuna eura koji će se financirati kroz instrument EU-a SAFE.

Dvanaest Rafalea, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviju razinu F4. Vrijednost tog ulaganja zasad nije poznata.

Velika nabava

Zajednička nabava haubica provodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresirane države poput Hrvatske, Estonije, Slovenije, Bugarske i Portugala.

Uz haubice, nabavlja se 90-ak različitih vozila, od oklopnih vozila, teretno terenskih vozila, lakih terenskih vozila, specijalnih terenskih vozila veze, specijalnih terenskih vozila za izvlačenje, motriteljskih i opto-elektroničkih instrumenata, prijenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva te ostale opreme. 

Dokumenti su potpisani u okviru Akcijskog plana za razdoblje 2026.-2028. za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

