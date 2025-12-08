Trojac u USKOK-u čeka odluku o pritvoru: Riječ je o toni marihuane, poznato i kako su prali novac

NOVA AKCIJA /

USKOK je ponovno u akciji. Na području Osijeka i Tenje uhićenja i hitne dokazne radnje. Fokus policije je na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz područja kriminaliteta droga i pranja novca.

USKOK još ne navodi detalje, a prema neslužbenim informacijama, riječ je o skupini koja se sumnjiči za nabavu oko tone marihuane. Droga je bila namijenjena preprodaji, a ilegalna zarada potom se navodno "prala" kroz razna ulaganja.

"Radi se o još jednom zločinačkom udruženju i radi se i o kaznenom djelu pranja novca. Svake godine imamo u prosjeku 27 zločinačkih udruženja za raznorazni organizirani kriminalitet, a u puno slučajeva je to i kriminalitet droga. Tako je i u ovom slučaju, i mi tu definitivno nam je prioritet što se tiče organiziranog kriminaliteta, posebno kriminaliteta droga", kaže ravnatelj policije Nikola Milina.

Oko 900 kila plasirano na tržište?

Bojan Uranjek javio se ispred osječkog sjedišta USKOK-a.

Prema neslužbenim informacijama osumnjičene osobe su ispitane u osječkom sjedištu USKOK-a, ali još se ispituju informacije vezane za slučaj. Nekoliko osoba udružilo se u zločinačko udruženje radi prodaje droge.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o tri osobe s osječkog područja i podruje Tenje, Riječ je navodno o toni marihuane. Nije poznato je li uzgojena negdje ili nabavljena, ali navodno je oko 900 kilograma plasirano na tržište. Navodno su osumnjičenici novac prali kupnjom kriptovaluta i nekretnina. Nakon što završi istragu, od suca istrage trebat će tražiti odluku o pritvoru, a to doznajemo neće biti danas.