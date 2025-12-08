Pogledajte Davida Vlajčića kako radi kobasice: 'Imam iskustva, radio sam ih s tatom'

KOLINJE S MINISTROM /

Ministar poljoprivrede David Vlajčić sudjelovao je na kolinju u Mikanovcima i to kao pomoćna radna snaga. Kako mu je išlo, ali i koliko je svinjska kuga poremetila slavonsku tradiciju otkrio je za RTL Danas.

"Meso je promiješano, napunjena je punilica, crijeva su spremna", rekao je i dodao da ima iskustva s kobasicama jer ih je radio s tatom. Komentirao je i probleme s afričkom svinjskom gripom.

"Našu tradiciju su razne nedaće znale ugroziti tako i afrička svinjska gripa, ali radimo sve da se tradicija nastavi", dodao je.

