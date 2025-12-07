Vjernici u katedrali za Božić? Ovo su genijalci zbog kojih je to moguće: 'Rješavaju najzahtjevniju zadaću'

Misa se danas služila u zamjenskom prostoru za bogoslužje, a već za božićne blagdane vjernici bi misu mogli slaviti u katedrali.

"To je pobjeda dobra, uspjeh graditelja kojima zahvaljujem", kaže nam kroz suze Gašper Gaćina koji je te vijesti emotivno i osobno doživio.

Tako nešto jedva čeka i Kata Filipović koja vjeruje da bi ponovna misa u katedrali bila prelijep događaj, dok Katja Honović smatra da bi to donijelo "neki novi duh" u katedralu.

Bili vjernici ili ne, slike srušenog simbola grada zaboljele su sve građane. Neki su plakali, poput Joze Milinovića kojemu je to jako teško palo. A Zagrepčanin Martin Nevistić podsjeća: "Katedrala je simbol našeg opstanka, naše kulture i povijesti".

Genijalci s Građevinskog fakulteta

Povratak u katedralu moguć je zahvaljujući stručnjacima s Građevinskog fakulteta u Zagrebu koji su projektom obnove došli na svjetski vrh i osvojili prestižnu nagradu u SAD-u svojom simulacijom ponašanja katedrale u slučaju novog potresa.

"Ovo je jedan iskorak s obzirom na to da su dosad u ovakvom obliku rađeni samo puno manji objekti, manje geometrijski složeni, puno manje zahtjevni ili samo eventualno dijelovi ovakvih projekata", ističe viša asistentica Građevinsko fakulteta u Zagrebu Elizabeta Šamec.

Njihovo projektno-tehničko rješenje osvojilo je prvu nagradu u konkurenciji britanskih, njemačkih, španjolskih i američkih projekata obnova povijesnih građevina. Računalnim modelom naši stručnjaci su proučavali kako ojačati katedralu da izdrži nove nepogode, a sve pod vodstvom profesora Damira Lazarevića.

Projekt je nakon potresa 2020. pokrenuo tadašnji dekan Građevinskog fakulteta, danas rektor Sveučilišta ponosan jer se glas o sposobnosti naših stručnjaka čuje sve dalje.

Divljenje projektu

"Prije desetak dana su nas kontaktirali iz Veleposlanstva SAD-a kako bi se upoznali s timom koji radi na proračunima i naravno na projektima Zagrebačke katedrale, kako bi pokušali im pomoći sa sličnom građevinom koju oni imaju u Utahu. Išli su u Francusku u Notre Dame, tada su im kolege rekli - idite u Zagreb, oni rješavaju jednu od najzahtjevnijih zadaća", otkriva rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.

Projektantica iz nagrađenog tima potvrđuje da je katedrala već sada sigurna za slavljenje misa. "Uvođenjem svih mjera sanacije dovodimo katedralu u stanje da nema pojave značajnih oštećenja", govori nam Šamec.

U prijevodu, kada bi ljudi bili u katedrali, ne bi se ništa trebalo urušiti, potvrđuje ona: "Tako je, ne bi trebalo doći do značajnog oštećenja strukturnih dijelova katedrale i ljudi bi bili sigurni".

Konačno će po blagoslov u katedralu moći i neki novi klinci i mlade obitelji pa bi simbol grada uskoro mogao postati i simbol obnove, a katedrala bi opet mogla zasjati starim sjajem.

