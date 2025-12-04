Dolazi li papa u Hrvatsku? 'Iskazao je želju posjetiti zemlje koje papa Franjo nije'

Od Ukrajine i diplomacije do političke situacije u hrvatskom susjedstvu i obnove zagrebačke katedrale - puno je tema bilo već prvog dana u Vatikanu gdje se predsjednik Vlade Andrej Plenković nalazi u službenom posjetu Svetoj Stolici.

Tijekom dana, premijer se sastao s državnim tajnikom, kardinalom Parolinom, a održao je i predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriana na temu "Geopolitički izazovi i budućnost mirovne diplomacije".

Plenkovića će u petak primiti papa Lav XIV., a danas je odgovorio na pitanje o papinoj inicijativi da Vatikan bude posrednik u mirovnim pregovorima za kraj rata u Ukrajini. Događanja u Rimu i Vatikanu uživo prati Ivana Ivanda Rožić.

Uz predavanje na Gregorijani, premijer se susreo i državnim tajnikom Svete stolice - koje su bile teme?

Tri su teme bile na stolu. Prva tema bili su bilateralni odnosi između Hrvatske i Svete Stolice i tu je premijer Plenković i u izjavi u medijima nekoliko puta spomenuo da su odnosi između Hrvatske i Vatikana jako dobri. Spomenuo je kako se sa državnim tajnikom Pietrom Parolinom u karijeri susreo već nekoliko puta u Vatikanu, Rimu i kada je državni tajnik bio u posjetu našoj zemlji na raznim međunarodnim forumima.

Druga tema bila je situacija u susjedstvu s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu gdje je državni tajnik izrazio želju da brojne zemlje, koje nisu članice Europske unije, što prije uđu u to članstvo.

Treća tema bila je situacija u Ukrajini, razmjena zarobljenika i ukrajinske djece, sa željom da se što prije vrate svojim domovima. Cilj je i glavna misija vatikanske diplomacije je mir.

Što se očekuje od sutrašnjeg susreta premijera i pape Lava?

Premijeru Plenkoviću ovo je drugi službeni posjet Svetom ocu nakon što je bio u posjetu tijekom njegove audijencije. Nakon što ga je pozvala hrvatska Biskupska konferencija - ali i predsjednik Zoran Milanović koji je bio u Vatikanu u posjetu Svetom ocu prije otprilike mjesec dana - očekuje se da će ga i premijer Plenković prozvati u našu zemlju.

Što se tiče putovanja Svetoc oca, on je za svoje prvo službeno putovanje odabrao Libanon i Tursku, izrazio je želju da posjeti brojne afričke zemlje - ne bez razloga već zato što je Sveti Augustin živio i djelovao u brojnim afričkim zemljama, a znamo da papa dolazi iz reda augustinaca. Naravno, izrazio je i želju da posjeti razne zemlje Latinske Amerike, a s obzirom da je iskazao želju da će posjetiti i one zemlje koje nije papa Franjo - a tu je i Hrvatska - svi se nadaju da će upravo Hrvatska biti izbor njegovog putovanja.

U posjet se dolazi s darovima - što će papa primiti iz Hrvatske, zna li se već sada?

Premijer Plenković donio je jedan poseban dar, to je monografija Incunabula Croatica koja je posebno značajna za Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i ona je vrhunac istraživanja hrvatskih tiskanih knjiga. To će biti idealna prilika da se papu upozna sa hrvatskom književnošću, ali i sa hrvatskom kulturom.

Zanimljivo je i da je premijer Plenković ovdje u pratnji troje ministara: ministra Šipića, ministra Medveda ali i ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek. Kao i prošli put, premijera će sutra ovdje na susretu sa Svetim ocem pratiti i njegova obitelj - ovdje su njegova supruga i djeca.