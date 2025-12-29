Nestao s malih ekrana pa promijenio osobni opis: Evo kako danas izgleda ekscentrični Howard

Američki glumac Simon Helberg (45) publici diljem svijeta najpoznatiji je po ulozi ekscentričnog i simpatičnog Howarda Wolowitza u hit-seriji Teorija velikog praska, koju možete gledati na RTL 2. Iako je godinama bio zaštitno lice jednog od najpopularnijih sitcomova svih vremena, Helberg je nakon završetka serije svjesno odlučio povući se iz blještavila Hollywooda.

Za razliku od svog televizijskog lika, Simon je u privatnom životu samozatajan, obiteljski tip koji rijetko istupa u javnosti. Posvetio se kazalištu, nezavisnim filmskim projektima i obitelji, a publiku je ugodno iznenadio i ozbiljnijim glumačkim ulogama, poput one u hvaljenom filmu Annette.

Danas izgleda znatno drugačije nego u vrijeme Teorije velikog praska – s bradom, opuštenijim stilom i zrelijim izgledom, Helberg sve više nalikuje karakternom glumcu nego sitcom zvijezdi. Iako ga rijetko viđamo na crvenim tepisima, svaki njegov novi javni izlazak izazove veliku pažnju fanova koji se i dalje pitaju – gdje je nestao Howard?