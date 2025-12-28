Od balerine do seks simbola: Pogledajte kako se Brigitte Bardot mijenjala kroz godine

Brigitte Bardot preminula je u 91. godini kao jedna od najvećih ikona 20. stoljeća. Francuska glumica, pjevačica i pop-kulturni fenomen obilježila je filmsku povijest ulogom u filmu I Bog stvori ženu, postavši simbol slobode, senzualnosti i seksualne revolucije. Tijekom karijere surađivala je s najvažnijim europskim redateljima, utjecala na modu i stil života te od Saint-Tropeza stvorila svjetski poznatu destinaciju.

Na vrhuncu slave povukla se iz glume i posvetila borbi za prava životinja, osnovavši Zakladu Brigitte Bardot. Iako je njezin aktivizam donio važne promjene, kasnije godine obilježile su i kontroverze zbog njezinih političkih i društvenih stavova. Unatoč tome, Bardot ostaje neizbrisiva figura filma i kulture – žena koja je živjela po vlastitim pravilima i zauvijek promijenila pojam zvijezde.