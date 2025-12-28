Emotivno ispred katedrale: Zagrepčani dočekali povratak Stepinčevih relikvija

Relikvije blaženog Alojzija Stepinca danas su u ranim jutarnjim satima svečano su vraćene iz Krašića u zagrebačku katedralu, gdje su ih dočekali brojni vjernici. Povratak je uslijedio nakon mjesec dana boravka u Stepinčevu rodnom mjestu, tijekom kojeg mu se poklonilo više od deset tisuća hodočasnika.

Svečani ispraćaj iz Krašića započeo je nakon mise zornice u 6 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. U tišini i molitvi vjernici su se oprostili od relikvija blaženika, koje su u rodnom kraju boravile od 29. studenoga, na početku Jubilejske godine.

Dolaskom relikvija u zagrebačku prvostolnicu započinje i obilježavanje zatvaranja Jubilejske 2025. godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Središnje euharistijsko slavlje u katedrali predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša na blagdan Svete Obitelji.

Povratak relikvija blaženog Alojzija Stepinca u zagrebačku katedralu za mnoge vjernike predstavlja snažan duhovni trenutak, ali i priliku za nastavak molitve i prisjećanje na život i svjedočanstvo vjere hrvatskog blaženika.

Pogledajte fotografije vraćanja relikvija Alojzija Stepinca vratile se u zagrebačku katedralu