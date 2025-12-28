U Zvorniku održana revija ženskog boksa, pop bacio selfi sa zvijezdom večeri

Prva ženska boksačka revija održana je u sportsko-rekreativnom centru u Zvorniku koji se zove Beograd. Radi se o velikom boksačkom događaju, u kojemu je glavna borba večeri bila okršaj između Sare Ćirković i Sayde Militze Mosquere Ceste.

Ćirković je inače svjetska prvakinja po IBA-u te je slavila protiv borkinje iz Paname bez većih problema, iako je „La Bomba”, kako je zovu, najbolja borkinja Južne Amerike. Ćirković je boksala defenzivno, pametno prepustivši inicijativu fizički snažnijoj Mosquere, ali je bila izuzetno učinkovita u kontraakcijama. Zadala je više udaraca od protivnice i na kraju zasluženo stigla do pobjede nakon šest rundi. Suci su donijeli jednoglasnu odluku. Nakon proglašenja, srpska prvakinja zahvalila je publici na podršci:

"Hvala publici na podršci. Ova pobjeda je jednako i vaša”, prenosi Ćirkovićine riječi RTV Pančevo.

Sretni su bili i iz srpskog boksačkog saveza. Mirko Ždralo, trener Sare Ćirković i izbornik svih ženskih boksačkih reprezentacija Srbije, po završetku meča zahvalio je ljubiteljima boksa na ogromnoj podršci, a potom obećao:

"Cilj je zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu. Prije toga, možda već iduće godine, želja nam je meč za titulu svjetske profesionalne prvakinje,” rekao je Ždralo, dok je predsjednik Boksačkog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, izjavio:

"Sara je još jednom potvrdila svjetsku klasu. U sjajnom boksačkom ambijentu stigla je do zaslužene pobjede.”

Osim borbe večeri, tu je bio i debi mlade Anastasije Bošković koja je u svojem debiju pobijedila Dajanu Raković iz BiH. Tom joj je prigodom srpski reprezentativac Rastko Simić, aktualni europski prvak u mlađesenirskoj konkurenciji (U23) i viceprvak prošle godine na seniorskom prvenstvu Starog kontinenta u Beogradu u poluteškoj kategoriji (do 80 kg), uručio prigodan poklon – buket cvijeća za osvojenu pobjedu u profesionalnom debiju.

Boksale su i naturalizirane Ruskinje Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova, te su obje pobijedile. Po završetku meča legendarni srpski boksač Mirko Puzović, osvajač osam velikih međunarodnih medalja (tri europske, po jedna olimpijska, svjetska i sa Svjetskog kupa), uručio je cvijeće Kristini Kuluhovoj, naturaliziranoj srpskoj reprezentativki koja je, kao i Anastasija Bošković, debitirala u "Kraljicama ringa” Balkan Boxinga.

