Hoće li današnji dan ući u povijest? Zelenski opet u odijelu, pogledajte kako ga je Trump dočekao

Ovo je treći, i nadamo se, povijesni susret američkog i ukrajinskog predsjendika. Dosadašnji sastanci nisu urodili plodom, ali velike nade polažu se u ovaj. Prije nego što je Volodimir Zelenski stigao kod Trumpa, ovaj je preko sat vremena razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Govoreći uz Volodimira Zelenskog ispred svoje kuće u Mar-a-Lagu, rekao je da vjeruje da je Vladimir Putin "ozbiljan u vezi s mirom".

"Previše je ljudi umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor", rekao je i dodao da imaju preduvjete za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve.

Donald Trump je treći put ove godine ugostio Zelenskog u SAD-u. Prethodni susreti nisu bili uspješni. Kada se Zelenski sastao s Trumpom u Bijeloj kući u veljači, situacija je brzo eskalirala nakon što je Ukrajinac dobio kritiku od svog američkog kolege.

Trump je upozorio Zelenskog da se "kocka s Trećim svjetskim ratom" time što ne započinje mirovne pregovore s Rusijom, a kasnije je na internetu objavio da je Ukrajinac "nepoštovao Sjedinjene Američke Države u njihovom voljenom Ovalnom uredu".

J. D. Vance također je optužio Zelenskog da nije pokazao dovoljno zahvalnosti Washingtonu za podršku Ukrajini.

Sljedeći sastanak u kolovozu bio je srdačniji, a Zelenski je pokrenuo ofenzivu šarma - obukao je tamno odijelo nakon što je kritiziran zbog nošenja vojne uniforme tijekom prethodnog posjeta. Ukrajinski predsjednik se također osam puta zahvalio tijekom uvodnog govora, uglavnom usmjerenog prema Trumpu.

Zauzvrat, Trump je rekao da će SAD pružiti Ukrajini "dobru zaštitu" kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma. Zelenski je kasnije rekao da je između dvije zemlje dogovoren sporazum o naoružanju vrijedan 90 milijardi dolara.