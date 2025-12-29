FREEMAIL
RTL DOSJE /

Ovo je Banovina pet godina poslije potresa i ljudi koji su ostali bez svega

Danas se obilježava tužna peta obljetnica petinjskog potresa u kojem je život izgubilo sedmero ljudi, a uništene su tisuće domova. Pomaci se vide, ali životi brojnih obitelji još se nisu vratili u normalnu. I ove blagdane nisu dočekali u svojim domovima. Razgovarali smo s nekima od njih, koje smo snimili i na sam dan potresa. Kako napreduje obnova i kako izgleda život u Petrinji pet godina kasnije u RTL Dosjeu Kristine Čirjak 

 

 

29.12.2025.
6:03
RTL Danas
BanovinaPotresObnova
