Kovačević analizirao ključne pregovore Trumpa i Zelenskog: 'Najvažnija stvar nije dogovorena'

MIR U UKRAJINI /

Svijet s nestrpljenjem iščekuje rezultate sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika koji su upravo počeli na Floridi. Zelenski je stigao s planom od 20 točaka, od kojih su sporna sigurnosna jamstva i pitanje teritorija.

Prije sastanka, Donald Trump je telefonski razgovarao s Vladimirom Putinom. O svemu za RTL Danas razgovarali smo s bivšim hrvatskim veleposlanikom u Rusiji, Božom Kovačevićem. Više pogledajte u prilogu