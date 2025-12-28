Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča

Dojmovi nakon /

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je novi reprezentativni ciklus prvom pripremnom utakmicom protiv Sjeverne Makedonije. Pomlađeni sastav Hrvatske na kraju je upisao pobjedu, a susret je poslužio kao prva prava provjera uoči nastavka priprema i slaganja momčadi.

Nakon završetka utakmice, našoj Maji Oštro Flis svoje dojmove o susretu, nastupu reprezentacije i prvim reakcijama dali su akteri iz hrvatskog tabora. Što su rekli nakon prve provjere i kakvi su dojmovi iz Poreča – pogledajte u videu.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.