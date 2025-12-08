Tko ga ne bi objesio na zid? Kalendar s pravim muškarcima, a ne onim s mišićima

'SVI ISPOD 100 KILA SU...' /

Vidjeli smo kalendare policajaca, vatrogasaca pa čak i liječnika, ali ovakav se rijetko vidi. Mađarski metalci iz čeličane u Budimpešti napravili su drugu godinu zaredom svoj kalendar. Svi su se skinuli do pasa u radnim odijelima i spremno pozirali. Lani se njihov kalendar rasprodao, a od prihoda su kupili pametnu ploču za jednu školu. Ove godine zbog interesa javnosti stiglo im je već oko tisuću pred-narudžbi, pa se nadaju da će opremiti puno više škola.

"Nitko pri zdravoj pameti ne bi napravio takav kalendar. Prema komentarima, većini ljudi je smiješan. Nismo mi ti mišićavi savršeni tipovi s plakata već pravi ljudi. Možda je zato toliko popularan", kaže Janos Bocs.

"Važna je poruka da tako izgledamo. Ne mislim da izgledamo toliko nezdravo na fotografijama. Svaki muškarac ispod sto kilograma je samo ona obična tanka oznaka između stranica knjige. Mi imamo prava muška tijela, ali svatko može odlučiti što mu se sviđa kada vidi fotografije", dodaje Janos Somogyi.