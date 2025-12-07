FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KUPNJA ORUŽJA /

Hrvatska delegacija na turneji u Parizu i Beču: Plenković i Macron potpisuju važan dokument

Premijer Plenković idućeg tjedna, s političkim i gospodarskim izaslanstvom, odlazi u Pariz i Berlin. Potpisat će ugovore o nabavi 18 francuskih haubica Caesar i 44 njemačka tenka Leopard. 

Dio delegacije već je stigao u Pariz, a drugi se očekuju tek sutra. Više od 100 ljudi bit će u Hrvatskoj delegaciji, od članova Vlade do predstavnika najjačih hrvatskih gospodarstvenika. Program započinje sutra ujutro, a centralni događaj će biti popodnevno potpisivanje ugovora o nabavci francuskog oružja. 

Andrej Plenković razgovarat će sutra s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, teme će biti situacija u Ukrajini, mirovni pregovori, stav nove američke administracije o Ukrajini i na Bliskom istoku. Očekuje se i da će Macron brifirati Plenkovića o stanju na zapadnom Balkanu, a posebno u BiH. Više pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.12.2025.
20:24
Ana Mlinarić
Andrej PlenkovićEmmanuel MacronNabava Oružja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx