Hrvatska delegacija na turneji u Parizu i Beču: Plenković i Macron potpisuju važan dokument

Premijer Plenković idućeg tjedna, s političkim i gospodarskim izaslanstvom, odlazi u Pariz i Berlin. Potpisat će ugovore o nabavi 18 francuskih haubica Caesar i 44 njemačka tenka Leopard.

Dio delegacije već je stigao u Pariz, a drugi se očekuju tek sutra. Više od 100 ljudi bit će u Hrvatskoj delegaciji, od članova Vlade do predstavnika najjačih hrvatskih gospodarstvenika. Program započinje sutra ujutro, a centralni događaj će biti popodnevno potpisivanje ugovora o nabavci francuskog oružja.

Andrej Plenković razgovarat će sutra s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, teme će biti situacija u Ukrajini, mirovni pregovori, stav nove američke administracije o Ukrajini i na Bliskom istoku. Očekuje se i da će Macron brifirati Plenkovića o stanju na zapadnom Balkanu, a posebno u BiH. Više pogledajte u videu.