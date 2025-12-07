FREEMAIL
GRADONAČELNICA O FEMICIDU /

Ubojica iz Rijeke je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'

U Rijeci se nastavlja kriminalističko istraživanje ubojstva mlade žene. Počinitelj je 24-godišnji muškarac s kojim je bila u vezi. Muškarac je primljen u KBC Rijeka gdje su mu utvrđene lakše ozljede, a potom je prebačen na psihijatriju, doznaje se neslužbeno. 

Mlada djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić poručila je da se ne zavaravamo da je riječ o izdvojenom slučaju jer nije.

Slučajeve femicida komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Rekao je da treba postrožiti kazne za nasilnike, ali i poslao posebnu poruku muškarcima. Više u videu...

7.12.2025.
19:21
RTL Danas
RijekaUbojstvoFemicidIva RinčićGradonačelnica
