'Europi prijeti brisanje civilizacije'... Bijela kuća šokirala objavom, Nijemci odgovorili!

Bila je to noć po mjeri američkog predsjednika - Na ždrijebu Svjetskog prvenstva dobio je nagradu za mir, nakon što je ostao bez dugo priželjkivanog Nobela.

Istodobno, Bijela kuća objavila je dokument u kojem žestoko kritizira Europu, pa i u odnosu s Ukrajinom.

"Molimo vas da pozdravite prvog dobitnika FIFA-ine Nagrade za mir, 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Donalda J. Trumpa", rekao je tom priliko Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e.

'Ovo je Vaša nagrada za mir'

Možda na prvu nije jasno zašto nogometna federacija dodjeljuje nagradu za mir, ali na sinoćnjem ždrijebu Svjetskog prvenstva bilo je posve jasno da Gianni Infantino zna kako se posluje s Donaldom Trupom, daj mu nagradu, neka bude zlatna i uruči mu je u globalnom televizijskom prijenosu uživo.

"Gospodine predsjedniče, ovo je Vaša nagrada, ovo je Vaša nagrada za mir. Tu je i prekrasna medalja za Vas, koju možete nositi kamo god poželite", poručio je Infantino Trumpu.

Dobio je Trump pehar i certifikat. A ako se ne možete sjetiti tko su prijašnji laureati nagrade za mir nogometne federacije - to je zato što ih nema. Naime, ovu je nagradu, prema svemu sudeći, osmislio Infantino za svojeg prijatelja, kada mu već Šveđani nisu dali Nobela. U svojem govoru Trump je zahvalio obitelji na podršci i Infantinu na prodaji karata.

"Ovo je doista jedna od najvećih časti u mom životu. Poznajem Giannija već jako dugo. Obavio je nevjerojatan posao. I moram vam reći, postavili ste nove rekorde u prodaji ulaznica. Želim zahvaliti, usput rečeno, svojoj obitelji, svojoj sjajnoj Prvoj dami, Melaniji, koja je ovdje, i puno vam hvala", rekao je Trump.

'Europi prijeti brisanje civilizacije'

A u sjeni televizijskog spektakla - Bijela kuća objavila je Strategiju nacionalne sigurnosti. Dokument u kojem stoji kako Europi u idućih 20 godina prijeti mogućnost brisanja civilizacije. Kritizira migracijske politike zagovarajući teoriju zavjere o velikoj zamjeni stanovništva, navodi da se gube nacionalni identiteti i potkopavaju političke slobode. Što je sve linija argumentacije europskih ekstremno desnih stranaka, koje je ova američka administracija i prije podupirala.

"Vjerujem da pitanja poput slobode izražavanja ili organizacije naših slobodnih društava ovdje, barem u Njemačkoj, ne pripadaju u ovaj kontekst. Također ne smatramo da nam bilo tko treba davati savjete o tim pitanjima. Ona su uređena našim ustavnim poretkom", poručio je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

U dokumentu se spominje i europski nedostatak samopouzdanja u odnosima s Rusijom - znakovita ocjena, nakon što Amerika pokušava istisnuti zapadne saveznike iz mirovnih pregovora.

"Naravno, postoji mnogo kritika, ali mislim da je dio toga istinit, ako malo bolje pogledate. Europa je, na primjer, podcjenjivala vlastitu moć u odnosu na Rusiju. Trebali bismo biti samouvjereniji, to je sigurno. SAD je i dalje naš najveći saveznik. I to sam ondje pročitala", rekla je Kaja Kallas, visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku.

Zelenski ide u London

Istodobno - Rusija je tijekom noći Ukrajinu gađala s više od 650 dronova i 50 projektila, prema tamošnjim vlastima. Pogodili su više meta duž zemlje, dijelovi su ostali bez struje.

"Nama je prijeko potrebno oružje, da se svijet ujedini, da nam svijet pomogne. Da nas poslušaju, da nas gospodin Trump čuje, da shvati da ga obmanjuju", rekla je Olena Homik iz Ukrajine.

U tijeku su pregovori američke i ruske delegacije u Miamiju koji su ušli u treći dan, nakon što su se ranije ovog tjedna u Moskvi sastali Vladimir Putin, Steve Witkoff i Jared Kushner. Plan Washingtona je da Ukrajina preda dio teritorija, u zamjenu za nejasna sigurnosna jamstva. O tome će Volodimir Zelenski razgovarati s Keirom Starmerom, Emmanuelom Macronom i Friedrichom Merzom, ponedjeljak u Londonu.