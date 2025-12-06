Kaos u Rusiji! Hakeri potpuno paralizirali njihovog diva: 'Potpuni kolaps sustava'

Ukrajinski obavještajni hakeri izveli su masovni kibernetički napad na jednu od vodećih ruskih logističkih tvrtki, Eltrans+, i potpuno paralizirali njezino poslovanje. Napad je simbolično izveden na Dan Oružanih snaga Ukrajine, u suradnji s hakerskom grupom BO Team, piše Kyiv Post.

Napadom je demoliran cjelokupni informacijski sustav tvrtke, tvrdi izvor iz ukrajinskih specijalnih službi. Hakeri su onesposobili više od 700 računala i poslužitelja, izbrisali preko 1000 korisničkih računa te uništeno ili šifrirano oko 165 terabajta ključnih podataka.

"Ovo nije bio poremećaj - bio je to potpuni prekid rada njihove digitalne infrastrukture", naglasio je izvor.

Također su srušili sustave za kontrolu pristupa i videonadzora, uništili pohranu podataka i sigurnosne kopije te onesposobili mrežnu opremu i jezgru podatkovnog centra. Uz to, izbrisane su sve carinske deklaracije, a na web stranicama tvrtke Eltrans+ osvanule su poruke povodom Dana Oružanih snaga Ukrajine.

Meta nije slučajna

Hakeri nisu slučajno ciljali Eltrans+. Riječ je o jednom od 10 najvećih ruskih carinskih posrednika i špeditera, koji opslužuje više od 5000 tvrtki diljem zemlje. Izvori navode, da tvrtka između ostalog, prevoze sankcioniranu robu i elektroničke komponente iz Kine koje se koriste u ruskoj obrambenoj industriji.

Izvori iz Glavne obavještajne uprave (HUR) potvrdili su da je datum napada namjerno odabran, nazivajući operaciju "podsjetnikom da se ukrajinski branitelji bore na svakoj fronti - uključujući kibernetički prostor".

Dio šire kampanje

Ovaj napad dio je šire kampanje koju provodi HUR. Ranije ove godine, u lipnju, je paralizirana infrastruktura velikog sibirskog internetskog pružatelja, Orion Telecoma, koji je nakon operacije prijavio gubitke veće od 66 milijuna rubalja.

Prema prijavi koju je tvrtka podnijela ruskoj policiji, tadašnji napad izbrisao je sustave u nekoliko regija, procurili su osobni podatci korisnika, a jedan zatvoreni grad za iskopavanje urana ostavio je bez interneta i televizije.

Iz HUR-a su tada poručili da su mreže Orion Telecoma aktivno koristile ruske sigurnosne agencije za podršku vojnim operacijama protiv Ukrajine.

