Nerazjašnjene okolnosti šokantne smrti mladog sportaša (27): ‘Sami snose odgovornost za trening‘

Biatlonska zajednica i čitav sportski svijet i dalje je potresena tragedijom koja se dogodila večer uoči Badnjaka. Norveški biatlonac Sivert Guttorm Bakken (27) pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Lavazèu u Italiji, gdje je boravio na pripremama. Točan uzrok smrti zasad nije poznat...

'Nosio tzv. visinsku masku'

Norveški biatlonski savez potvrdio je da je Bakken u trenutku pronalaska nosio tzv. visinsku masku, opremu koja prekriva usta i nos te smanjuje dotok kisika kako bi se simulirali uvjeti treninga na većim nadmorskim visinama. Takva praksa opterećuje srce i pluća te se koristi s ciljem poboljšanja izdržljivosti. Savez je pritom naglasio da trenutačno nema informacija o načinu nabave ni uporabe maske, kao ni dokaza da je ona povezana s Bakkenovom smrću, piše ugledni britanski Guardian.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Riječ je o iznimno tragičnoj situaciji s mnogo otvorenih pitanja. Naše su misli prije svega uz Sivertovu obitelj i najbliže u ovom teškom razdoblju, osobito uoči blagdana", izjavila je vršiteljica dužnosti glavne tajnice Saveza Emilie Nordskar.

"IBU je duboko potresen i ožalošćen tragičnom viješću o iznenadnoj smrti Siverta Bakkna“, izjavio je predsjednik te organizacije Olle Dahlin.

"Sivertov povratak biatlonu nakon razdoblja velikih životnih teškoća bio je izvor goleme radosti za cijelu biatlonsku obitelj i inspirativan dokaz njegove otpornosti i odlučnosti", dodao je Olle Dahlin.

Problemi sa srcem

Bakken je svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario 2022. godine, kada je slavio u utrci s masovnim startom na 15 kilometara u Oslu, u Holmenkollenu.

Nakon uspješne sezone 2021./2022., njegovu je karijeru zaustavio zdravstveni problem sa srcem, no nakon dugog i zahtjevnog oporavka posljednjih je tjedana ponovno nastupao za Norvešku u Svjetskom kupu u biatlonu.

Bakken je prošlog vikenda nastupio na utrci Svjetskog kupa u Le Grand Bornandu u Francuskoj, a u ukupnom poretku ove sezone držao je 13. mjesto.

Norveška javna televizija NRK objavila je kako je Bakken otputovao u Lavazè, gdje je sudjelovao na visinskim pripremama.

"Njegov odlazak u tako mladoj dobi nemoguće je shvatiti, ali neće biti zaboravljen i zauvijek će ostati u našim srcima“, rekao je Dahlin. „Misli IBU-a u ovom su iznimno teškom trenutku uz Sivertovu obitelj i prijatelje, njegovu momčad i sve članove norveške biatlonske obitelji.“

U objavi na Instagramu, njegov sportski kolega Sturla Holm Lægreid opisao je Bakkna kao "jednog od najtvrđih“.

"Imao si sposobnost izvući se iz najgorih situacija. Ondje gdje bi svi drugi odustali, ti si nastavljao dalje. Sivert, bio si uzor, inspiracija, s odlučnošću o kakvoj smo mi ostali mogli samo sanjati“, poručio je Lægreid i tim se riječima oprostio od Bakkna.

'Ne znamo uzrok smrti, ali intenzivno se spekulira o opremi za simulaciju visine'

Međutim, sad se potegla druga priča koja se vrti iza kulise. Dakle, u izjavi za norveški NRK glavna tajnica Saveza Emilie Nordskar pojasnila je da uporaba visinskih maski i visinskih šatora nije dio službenog programa treninga Norveškog biatlonskog saveza, iako je poznato da su pojedini sportaši samostalno nabavljali takvu opremu, prenosi američki ESPN pisanje AP-a.

Naglasila je da se svaka uporaba mora odvijati u skladu sa smjernicama Olympiatoppena, krovne organizacije za elitni sport u Norveškoj. Iako simuliranje visine više nije zabranjeno. Zabrana je bila na snazi od 2003. do 2021. godine – dan nakon tragedije Savez je sportašima naložio trenutačnu obustavu korištenja sve opreme povezane sa simuliranom visinom. I Olympiatoppen je privremeno preporučio izbjegavanje takvih metoda.

"Ne znamo uzrok smrti, ali vidimo da se intenzivno spekulira o opremi za simulaciju visine. Zbog toga smo preporučili da se ona privremeno ne koristi, kako bi se u miru mogla utvrditi eventualna povezanost, dok čekamo rezultate obdukcije", rekao je direktor Olympiatoppena Tore Øvrebø.

Obdukcija u tijeku

Dodao je da sportaši snose osobnu odgovornost za metode treninga koje koriste, ali i da prema važećim smjernicama trebaju obavijestiti nadležne prije korištenja takve opreme. Nacionalni savezi pritom moraju imati uvid u to koji sportaši koriste simuliranu visinu te o tome izvještavati Antidopinšku agenciju Norveške.

Talijanske vlasti provode istragu, a obdukcija je u tijeku. Preliminarni nalazi očekuju se početkom idućeg tjedna. Norveški biatlonski savez i obitelj preminulog angažirali su odvjetnički ured Elden, koji koordinira komunikaciju s talijanskim institucijama i pomaže pri povratku posmrtnih ostataka u Norvešku.

"To je uobičajena procedura. Trenutačno se pojavljuje mnogo glasina i nepotvrđenih informacija, a tek nakon službenih izvješća policije i forenzičara moći ćemo govoriti o mogućem uzroku smrti", izjavio je odvjetnik Bernt Heiberg, dodavši da zasad nema naznaka o uključenosti treće osobe niti potvrde o ulozi visinske maske.

Bakken je svoju jedinu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario 2022. godine u Oslu, slavivši u utrci s masovnim startom. Smatran je jednim od najvećih talenata norveškog biatlona, no karijeru mu je usporila upala srčanog mišića zbog koje je morao pauzirati. Natjecanjima se vratio u studenom 2024., a svega nekoliko dana prije smrti nastupio je u Le Grand Bornandu, gdje je u sprintu osvojio peto mjesto.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u sportskom svijetu. Predsjednik Međunarodne biatlonske unije Olle Dahlin poručio je i da je “nezamislivo izgubiti sportaša u tako mladim godinama”, dok je Johannes Thingnes Bø, višestruki svjetski i olimpijski prvak, Bakkena opisao kao “jednog od najvećih talenata u povijesti norveškog biatlona”.

POGLEDAJTE VIDEO: Sportski svijet u šoku zbog prerano ugašenog života: Nogometaš i brat vozili brže od dopuštenog