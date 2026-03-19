ČAK DVIJE STATIVE /

Drama za pamćenje: Hrvat zabio i vratio nadu, a onda potpuni slom u penalima

Drama za pamćenje: Hrvat zabio i vratio nadu, a onda potpuni slom u penalima
Foto: Bo Amstrup/AFP/Profimedia

Nakon što je Midtjylland u prvoj utakmici slavio s 1:0 na City Groundu, uzvrat u Herningu donio je potpuno drugačiju sliku.

19.3.2026.
21:59
Sportski.net
Bo Amstrup/AFP/Profimedia
Nogometaši Nottingham Foresta izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon prave drame protiv danskog Midtjyllanda, za koji nastupa hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Iako su Danci imali trenutke nade, sve se na kraju raspalo u lutriji jedanaesteraca.

Nakon što je Midtjylland u prvoj utakmici slavio s 1:0 na City Groundu, uzvrat u Herningu donio je potpuno drugačiju sliku. Nottingham Forest uzvratio je pobjedom 2:1 i tako izborio produžetke.

Engleska momčad povela je u 40. minuti pogotkom Nicolasa Domingueza, a prednost je povećana u 52. minuti kada je Ryan Yates fantastičnim udarcem s više od 20 metara pogodio za 2:0.

Midtjylland se nije predavao, a nadu je u 69. minuti donio upravo Martin Erlić. Nakon ubačaja s lijeve strane i odbijene lopte, hrvatski branič sjajno reagira i preciznim udarcem smanjuje rezultat, vraćajući domaćine u igru.

Do kraja regularnog dijela viđena je prava drama, Nottingham je zabio i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen zbog zaleđa, dok je novi gol Yatesa u 118. minuti također poništen iz istog razloga.

Kako u produžecima nije bilo promjene rezultata, odluka je pala s bijele točke. I tu je uslijedio potpuni rasplet ili bolje rečeno, raspad Midtjyllanda.

Igrači Foresta bili su maksimalno precizni u prve tri serije, dok su domaćini dvaput pogađali okvir gola, a jednom pucali preko vratiju. U samo tri serije sve je bilo riješeno, a danska momčad ostala je bez šanse za povratak.

Unatoč pogotku Martina Erlića i velikoj borbi, Midtjylland je na kraju ostao praznih ruku. Nottingham Forest ide dalje i u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Porta i Stuttgarta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
