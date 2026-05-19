POTRAGA U DUBROVNIKU /

U moru kod Lokruma nestao instruktor ronjenja: Ministarstvo objavilo detalje nesreće

U moru kod Lokruma nestao instruktor ronjenja: Ministarstvo objavilo detalje nesreće
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zbog nemogućnosti pretraživanja tijekom noći prekinuta je potraga za nestalim roniocem kod otoka Lokruma

19.5.2026.
23:55
danas.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
Zbog nemogućnosti pretraživanja tijekom noći prekinuta je potraga za nestalim roniocem kod otoka Lokruma, javlja Dubrovački dnevnik.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture priopćilo je u utorak popodne da je ronilac nestao tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona, s vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara. 

Koordinirano se tragalo za roniocem na boce u jugoistočnom dijelu dubrovačkog arhipelaga, no bez rezultata. 

Akciju traganja i spašavanja pokrenula je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), u 16.30 sati, slijedom dojave o nestanku instruktora ronjena na boce, državljanina Republike Hrvatske, koja je u Središnjici zaprimljena posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovik).

Potraga za roniocem

Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici dubrovačke Kapetanije sa spasilačkim brodom Danče, u suradnji sa službenicima PPAP Dubrovnik. U akciji sudjeluju i kolege nestalog ronioca, ujedno djelatnici ronilačkog kluba organizatora predmetne ronilačke ture.

U podmorsko traganje angažirani su i pripadnici ronilačke jedinice PPAP Dubrovnik, koji će se u traganje uključiti sukladno utvrđenome planu traganja, koje koordinira MRCC Rijeka, navodi se u priopćenju Ministarstva.

DubrovnikRonilacMinistarstvo Mora Prometa I InfrastruktureLokrum
