Evo kad i gdje možete gledati drugu spektakularnu utakmicu naših brončanih junaka

Hrvatska muška rukometna reprezentacija, osokoljena brončanom medaljom s Europskog prvenstva, nastavlja s pripremama za buduće izazove. Prvi dio EHF tjedna uspješno je u četvrtak apsolviran u Zadru, gdje su izabranici Dagura Sigurdssona uvjerljivo nadigrali Švicarsku 34-26 i pokazali da i u prijateljskim dvobojima pristup mora biti na najvišoj razini. Nakon dalmatinskog ispita, rukometna karavana seli na istok zemlje, u srce Slavonije, gdje će dvorana Gradski vrt u Osijeku biti domaćin drugog susreta istih suparnika. Očekuje se ispunjena dvorana i gromoglasna podrška, kakvu naši rukometaši uvijek dobiju u slavonskoj ravnici.

Zadar je bio sjajna uvertira

Iako rezultat u prijateljskim utakmicama nije primaran, pobjeda je uvijek slađa, a ona ostvarena u Zadru bila je i više nego zaslužena. Naši su rukometaši furiozno otvorili utakmicu, nametnuvši od samog početka snažan ritam u obrani i napadu. Granitna obrana 6-0 funkcionirala je besprijekorno, a sjajni Dominik Kuzmanović na golu spuštao je rampu Švicarcima, koji su svoj prvi pogodak postigli tek u sedmoj minuti susreta. U prvih dvadeset minuta, Hrvatska je izgradila osjetnu prednost od šest golova razlike (12-6) i činilo se kako će utakmica biti riješena već do poluvremena.

Međutim, uslijedio je manji pad u igri. Izbornik Sigurdsson dao je priliku igračima s klupe, a rotacije su dovele do kraćeg perioda neorganiziranosti, što su uporni Švicarci iskoristili da se serijom golova vrate u igru. Do odlaska na odmor, njihova upornost se isplatila i prednost Hrvatske istopila se na samo jedan pogodak (15-14), što je unijelo dozu neizvjesnosti pred nastavak. Ipak, u drugom poluvremenu na parket se vratila ozbiljna i koncentrirana Hrvatska. Udarna postava ponovno je preuzela kontrolu, ubacila u višu brzinu i deklasirala protivnika. Za samo deset minuta igre u nastavku, prednost je narasla na nedostižnih deset razlike (27-17), čime je pitanje pobjednika bilo riješeno. Završnica je protekla u mirnom tonu, uz pokoju atrakciju za publiku, poput cepelina Glavaša i Jelinića, te priliku za mlađe snage da osjete parket.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su kapetan Ivan Martinović sa sedam pogodaka i Luka Cindrić sa šest, dok je Leon Ljevar ugodno iznenadio s pet preciznih udaraca. No, epitet igrača utakmice svakako pripada vrataru Dominiku Kuzmanoviću koji je s dvanaest obrana izluđivao švicarske napadače.

Sigurdssonov tim za budućnost unatoč izostancima

Ove utakmice služe izborniku Daguru Sigurdssonu kao idealna platforma za testiranje igrača i uigravanje taktičkih zamisli za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine te kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. godine. Islanđanin na hrvatskoj klupi nije mogao računati na nekoliko važnih igrača. Zbog ozljeda su reprezentativnu akciju propustili Marin Šipić, Tin Lučin i Mateo Maraš, dok je Marko Mamić dobio poštedu zbog prinove u obitelji. Pehovima tu nije bio kraj, jer se u Zadru ozlijedio i domaći dečko Luka Lovre Klarica, kojem su leđa predstavljala veći problem no što se isprva činilo te je morao propustiti utakmicu u svom rodnom gradu.

Unatoč izostancima, Hrvatska je pokazala zavidnu širinu i kvalitetu. Mlađi igrači poput Patrika Martinovića, koji je u Zadru postigao svoj prvi pogodak u reprezentativnom dresu, pokazuju da za budućnost hrvatskog rukometa ne treba strahovati. Pristup igri, čak i u utakmici bez rezultatskog imperativa, bio je na razini koju zahtijeva dres svjetske i europske velesile, pretvorivši Švicarce, inače sve ozbiljniju europsku reprezentaciju, u tek nešto više od sparing partnera.

Slavonija spremna za rukometnu feštu

Nakon sedam godina, Zadar je ponovno ugostio rukometnu reprezentaciju, a sada je red na Osijek da pozdravi brončane heroje. Poznato je da u Slavoniji vlada posebna strast prema rukometu, stoga se u subotu očekuje fantastična atmosfera i dvorana Gradski vrt ispunjena do posljednjeg mjesta.

Druga prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske na rasporedu je u subotu, 21. ožujka 2026. godine, s početkom u 17.00 sati. Za sve one koji neće biti u mogućnosti bodriti naše rukometaše uživo iz osječke dvorane, osiguran je izravan televizijski prijenos. Utakmicu možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a, kao i putem streaming platforme Voyo.

Bit će to peta utakmica ovih dviju reprezentacija u samo pet mjeseci, čime se razvilo jedno lijepo sportsko prijateljstvo. Nakon dvoboja u Osijeku, nema sumnje da će obje ekipe poželjeti kraću pauzu jedna od druge, ali i da će hrvatska publika još jednom s ponosom ispratiti svoje ljubimce, koji pod vodstvom novog izbornika grade temelje za nove velike uspjehe.

