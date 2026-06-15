Alen Vitasović nakon hitne hospitalizacije: 'Jedva sam ostao živ, puknuo sam od umora'

Hrvatski pjevač Alen Vitasović (57) jučer je zabrinuo pratitelje kada je na svom Facebook profilu objavio informaciju da je imao srčani udar. Objavio je videozapis na kojem prima injekciju u rame, a u opis je napisao: "Operacija spašavanja vojnika Alena nakon srčanog udara."

"Počeo sam se nenormalno tresti. Imao sam ogromne otkucaje srca, temperaturu 40 plus. Jedva sam ostao živ. Tlak mi je bio ogroman. To se dogodilo prije nekoliko dana, nakon festivala Melodije Istre i Kvarnera koje traju pet, šest dana, a na kojima sam nastupao. Putovali smo non stop, ja sam stariji čovjek, slabo jedem. Potrošen sam. Valjda je to od umora došlo sve. Puknuo sam od svega", rekao je glazbenik za Slobodnu Dalmaciju.

Po njega je ubrzo došla hitna pomoć koja ga je odvezla u bolnicu u Pulu gdje je bio na pretragama srca i pluća. Dijagnosticirana mu je aritmija, a tvrdi kako do sada nije imao probleme sa srcem. Vitasović je zbog ove situacije morao otkazati dva konceerta, ali odlučio je da koncert koji treba održati dan nakon svog rođendana u Puli 6. srpnja neće otkazati.

Usprkos teškoj novonastaloj situaciji, glazbenik ne gubi svoj vedar i pozitivan duh: "Valjda ću ostati živ", našalio se.