Otkrio što mu je alkohol uzeo u životu: 'To je teška pritajena ku*va koja te svakodnevno ubija'

Nakon nedavnog koncerta u zagrebačkom klubu Sax!, legendarni istarski glazbenik Alen Vitasović (57) još je jednom potvrdio zašto već više od tri desetljeća ima vjernu publiku koja uglas pjeva njegove pjesme. Intimna atmosfera kultnog kluba, u kojem redovito nastupa, za njega ima posebno značenje. Mjesto je to gdje se, kako sam kaže, osjeća kao kod kuće.

U razgovoru za Net.hr Vitasović se osvrnuo na dugogodišnju karijeru, uspone i padove koji su je obilježili, ali i na osobne borbe koje su ga oblikovale kao čovjeka i umjetnika. Otvoreno progovara o emocijama koje pretače u glazbu, odnosu s djecom na koju je najponosniji, kao i o tome što ga danas pokreće i daje mu snagu da i dalje stvara i nastupa.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Nedavno ste održali veliki koncert u Saxu, kakav je osjećaj kada vidite da publika i nakon više od tri desetljeća i dalje pjeva vaše pjesme i uživa u vašoj glazbi?

Meni je Sax odmor. Dva put na godinu. Publika me zna. Ja znam publiku. Uživam tamo nastupati, osjećam se ugodno, kao doma. Odgojio sam publiku, spontano. Tri generacije. Izuzetno sam ponosan na to. Toliko desetljeća trajati smatram svojim najvećim uspjehom. Osjećaj je divan i smatram se da nisam uzalud rođen.

Kao što sam rekla, publika vas prati već desetljećima, što mislite da je ključ vaše dugovječnosti na sceni?

Puno rada, upornosti, sreće, ustrajnosti i naravno, dobre pjesme. Mnogi odustaju nakon nekog kratkotrajnog uspjeha i neuspjeha. Ja nisam i neću dok me još malo zdravlje služi. Nema recepta, ali ja imam svoj način. Treba se i roditi za to. Nisu svi rođeni. Hvala svemiru, sudbini nekoj.

Vaše pjesme često nose snažan emotivni naboj, koliko se vaš osobni život reflektira u glazbi koju stvarate?

Emocije su 99% meni. Od pjesama i cijelog života. Svaku pjesmu koju sam snimio bila je dio mog života. Kod mene laži nema. Publika to vidi i čuje. Moj je dosadašnji život bio turbulentan, dosta težak, ali preko glazbe sam izbacivao van sve negativnosti. To me drži da stvaram i dalje.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Tijekom karijere prošli ste kroz uspone i padove. Koji vam je period bio najizazovniji i kako ste ga prebrodili?

Nagli uspjeh mi je poremetio sve. Život mi se promijenio. Upravo ušao u brak, dobio sina i onda "pljuvanje", ponižavanje. Alen nema pojma... Od 1993. godine do danas slušam svašta o sebi. Sve sam prebrodio. Nakon pada sam se dizao, a bit će toga vjerojatno i još. Izmučile su me i bolesti. Izazovno je bilo uskladiti karijeru, odgajati djecu, biti suprug. Pomogli su mi dobri ljudi. I stručni, pogotovo u doba COVID-a kad sam bio skoro mrtav čovjek. Bez novca i posla tri godine. Godinu dana na intenzivnoj njezi.

Otvoreno ste govorili o borbi s alkoholizmom, kakav je danas vaš odnos prema alkoholu? Iz ove perspektive, što vam je možda bitka s alkoholizmom oduzela od života?

Ne bih više o alkoholu. To je teška borba. Nije to hir ili slabost. Puno toga utječe da čovjek uđe u taj problem. Konkretno ja... Emocije, genetika, moj posao... Alkohol mi je uništio puno. Mene, druge drage ljude, financijski i još sto stvari. Na vrijeme sam uz veliku muku prestao s tim. Neke stvari iz prošlosti se ne mogu popraviti, ali život ide dalje. Danas. Sutra. Alkohol je teška pritajena ku*va koja te svakodnevno ubija, a ti nisi svjestan. Ja sam svjestan. Smrt alkoholu.

Često ističete kako ste najponosniji na svoju djecu, sina Ivana i kći Miju. U kakvom ste odnosu danas? Jesu li oni naslijedili očev talent za glazbu?

Moja djeca Ivan i Mia su vjerojatno razlog da sam još živ. Prekrasni ljudi. Talentirani su za glazbu, ali ne žele. Sin je pjevao na par mojih pjesama. Kći će biti glumica u mojem novom video spotu. Ali smatraju da moj posao nije za normalnog čovjeka. Slažem s njima. U odličnim sam odnosima s njima.

Iza sebe imate i dva braka, u kakvom ste danas odnosu s bivšim suprugama?

S bivšim suprugama sam u korektnim odnosima. Život ide dalje.

Kažu da nam se ljubav dogodi kad je najmanje očekujemo, priželjkujete li si neku novu ljubav u životu?

Svi žele ljubav. Meni se možda i događa nova.

Krajem prošle godine napravili ste duet s Katarinom Peović, odnosno, njezinim bendom Fronta. Kako je došlo do te suradnje i planirate li u budućnosti još neki zajednički projekt?

S Katom Peović sam prijatelj. Izvanredna žena i sigurno će biti još suradnje. Slažemo se u glazbenim, ljudskim, političkim stavovima.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Za kraj, kad niste na pozornici, kako punite baterije? Što su vam danas gušti?

Meni je 40 godina pozornica i mikrofon sve. Tu punim baterije. Djeca. Publika. Sve ostalo je mala nadopuna.

