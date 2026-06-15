Građevinski radnik zavirio ispod kuće i zaledio se: Dočekao ga prizor kao iz krimića

Već je dobro poznato da posao građevinskih radnika nije nimalo jednostavan, no ono što je doživio 36-godišnji Amerikanac Phillip Shipp teško da bi itko očekivao tijekom običnog radnog dana.

Ono što je pronašao, kako sam tvrdi, više je nalikovalo sceni iz kriminalističke serije CSI: Miami nego nečemu što se može dogoditi na poslu.

Mislio je da je lažna

Phillip, zaposlenik tvrtke Case to Case Crawlspace, radio je u kući u gradu Rock Hillu u Južnoj Karolini, a bio mu je to tek drugi dan na toj lokaciji. Isprva se činilo da će posao proći sasvim uobičajeno i bez većih iznenađenja. Kuća nije odavala dojam mjesta na kojem bi se moglo skrivati išta neobično, a Phillip je nastavio s pregledom prostora kao i svakog drugog dana.

No sve se promijenilo kada je ušao u prostor ispod kuće. Ondje je, među odloženim stvarima, primijetio hrpu od četiri naslonjena vrata. Kada je bolje pogledao što se nalazi iza njih, uslijedio je prizor koji ga je potpuno šokirao. Pred njim se nalazila ljudska lubanja.

Prva ljudska reakcija na takav prizor bila bi panika. No ona Phillipa, srećom, nije obuzela.

"Kad sam je vidio, mislio sam da je lažna, jer u našem poslu nije neobično vidjeti razne dekoracije u takvim prostorima", kazao je Phillip.

Foto: Profimedia

Obavijestili su policiju

No čim ju je podigao, bilo je jasno da se ne radi o izgubljenom rekvizitu s neke rasprodaje za Halloween.

"Taj osjećaj se ne može opisati. Bilo je nestvarno, kao da sam na televiziji. Shvatio sam da je ta osoba živjela, disala i voljela", otkrio je radnik. Najjači trenutak, kaže, bio je kada je primijetio da su na lubanju još uvijek pričvršćeni kralješci.

Foto: Profimedia

Prema Phillipovim riječima, osim samog nalaza neobično je i to što lubanja nije bila zakopana. Naprotiv, izgledalo je kao da ju je netko samo sakrio od pogleda.

Kada je shvatio što drži u rukama, obavijestio je kolegu, kontaktirao šefa, a potom je o svemu obaviješten i vlasnik kuće. Ubrzo su stigle i vlasti. Na mjestu su navodno pronađeni i drugi ljudski ostaci, no njihov točan opseg Phillip ne zna.

Slučaj sada istražuju vlasti. Dok policija traži odgovore, vlasnik kuće vjerojatno se pita kakvu još jezivu prošlost skriva njegova nekretnina.