Kupili su crkvu iz 19. stoljeća i pronašli jeziv misterij: Savjetovali su im da odmah pobjegnu

Kada su Lauren Gunderman i njezin partner kupili povijesnu crkvu iz 1872., znali su da ih čeka golem posao. Njihov je san pretvoriti staro zdanje u gradiću Waterville u New Yorku u luksuzni prostor za vjenčanja "The Stately on Main".

No, bivša prezbiterijanska crkva krila je više od arhitektonskih izazova. Ubrzo su otkrili zagonetku koja je njihovu renovaciju pretvorila u viralnu priču o misterioznoj, zazidanoj sobi.

Potraga koja je postala viralni hit

Sve je počelo s dva prozora na vanjskom zidu zgrade. Lauren i njezin partner primijetili su da tim prozorima ne odgovara nijedna prostorija unutar crkve. Logičan zaključak bio je da negdje mora postojati skriveni prostor, zaboravljena soba koja desetljećima, a možda i duže od stoljeća, čeka da bude otkrivena.

Vođeni znatiželjom, par je započeo svoju potragu, a cijeli proces odlučili su podijeliti sa svijetom. Na svom Instagram profilu, par je počeo dokumentirati svoju potragu na društvenim mrežama, objavljujući videozapise svojih pokušaja da lociraju i uđu u misterioznu sobu. Njihova avantura brzo je privukla milijune pregleda.

U jednom od videa, Lauren se obraća pratiteljima s pitanjem koje je odzvanjalo intrigom: "Kako se, dovraga, ulazi u ovu misterioznu sobu?".

Pokušali su sve. Uklonili su daske na stropu, pokušavajući kamerama svojih telefona zaviriti u mračni prostor iznad sebe, no bez uspjeha. Njihov sljedeći pokušaj bio je probijanje kroz pod, nadajući se da će tako pronaći put.

"Mislili smo da ćemo prolaskom kroz pod doći do nje, ali umjesto toga pronašli smo… samo još poda", napisala je Lauren u opisu videa, dodajući humorističnu opasku na vlastiti račun o svojoj neobičnoj obući.

Svaki novi pokušaj samo je produbljivao misterij i povećavao napetost među njihovom rastućom online publikom.

'Tamo spava demon, bježite!'

Dok su Lauren i njezin partner bili vođeni čistom znatiželjom i praktičnim potrebama renovacije, internet je imao drugačije ideje. Priča o staroj crkvi i njezinoj zapečaćenoj sobi postala je plodno tlo za maštovite, a često i jezive teorije.

Komentari ispod njihovih objava pretvorili su se u scenu iz horor filma. Korisnici su ih masovno upozoravali da se klone svog otkrića. "Znači, kupili ste staru crkvu sa sobom zabijenom daskama… i vaša prva pomisao je bila 'kako da uđemo unutra'? Tamo spava demon", našalio se jedan korisnik, a njegov je komentar postao jedan od najpopularnijih.

Drugi su bili još izravniji u svojim upozorenjima: "Čekaj, kupili ste staru crkvu, pronašli potpuno zatvoren, zapečaćen prostor i vaša prva pomisao je kako ući?? Ne, ne, ne… dajte to blagosloviti i nadajte se da što god su unutra zazidali, tamo i ostaje".

Atmosfera je postajala sve mračnija s komentarima poput "Spalite sve, očito je unutra duh" i "Ovo se čini kao uvod u horor film". Poruke su bile jasne: mnogi su vjerovali da par ne bi trebao otvarati vrata koja su s razlogom bila zatvorena.

Savjeti da "bježe" i ostave projekt postali su uobičajeni, pretvarajući njihovu DIY avanturu u digitalnu priču o duhovima.

Racionalno objašnjenje iza jezive priče

Iako su online nagađanja o nadnaravnom postajala sve glasnija, na kraju se pojavilo mnogo logičnije i prizemnije objašnjenje. Među stotinama komentara o demonima i duhovima, javili su se i stručnjaci za crkvene orgulje koji su ponudili rješenje zagonetke.

Prema njihovim tvrdnjama, misteriozna soba vjerojatno je bila prostorija u kojoj se nalazio mijeh za orgulje. Prije elektrifikacije, velikim crkvenim orguljama bio je potreban konstantan dovod zraka, koji se osiguravao pomoću ogromnih mjehova, često pokretanih ručno.

Taj je mehanizam zahtijevao vlastiti prostor, a prozori su služili za ventilaciju i svjetlo. S dolaskom struje, mjehove su zamijenili električni kompresori, a prostorija je postala suvišna te bi često bila zatvorena kako bi se zaštitile osjetljive cijevi od prašine i promjena temperature.

"Nakon što sam dobila poplavu komentara od stručnjaka za orgulje, saznala sam da su prozori vjerojatno zazidani unutar sobe s orguljama nakon elektrifikacije", otkrila je Lauren u objavi.

Ovo objašnjenje savršeno se uklapalo u povijest zgrade. Ipak, misterij možda nikada neće biti u potpunosti riješen. Par je odlučio da neće riskirati daljnje prodiranje kako ne bi oštetili dragocjene i osjetljive cijevi povijesnih orgulja, koje su i same dio šarma crkve koju obnavljaju.