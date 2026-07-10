Legendarni bubnjar je u invalidskim kolicima, ali ne odustaje: 'Rokat ću do smrti'

Bill Ward, legendarni bubnjar i jedan od osnivača pionirskog heavy metal benda Black Sabbath, podijelio je s fanovima na Instagramu vrlo osobnu vijest koja je istovremeno dirnula i inspirirala tisuće. Uz fotografiju na kojoj s blagim osmijehom sjedi u invalidskim kolicima, 78-godišnji glazbenik objavio je dugačku i emotivnu poruku. Cilj mu je bio preduhitriti bilo kakve glasine i iz prve ruke objasniti svoju situaciju, istovremeno potvrđujući svoju neuništivu strast prema glazbi koja ga je proslavila.

'Moji talenti i ambicije su i dalje snažni'

U dugačkoj i iskrenoj objavi, Ward je objasnio da je došao do točke kada sve češće mora koristiti invalidska kolica, uglavnom na aerodromima i javnim događanjima. "Još uvijek mogu hodati, neka ne bude sumnje, ali ne mogu hodati daleko bez potrebe za odmorom, što znači da moram sjesti", napisao je, dodajući da je kolica počeo koristiti prije otprilike 18 mjeseci. Svjestan kako javnost može percipirati takvu promjenu, odmah je razbio sve potencijalne predrasude.

"Ako me vidite u invalidskim kolicima, samo hvatam prijevoz. Nisam u mirovini, bolestan niti odustajem od bilo koje od onih misli koje se pojave kad vidimo ljude u kolicima", poručio je Ward.

Svojom objavom želio je biti potpuno transparentan, navodeći kako tajne koje skrivamo mogu biti opasne za naše zdravlje. Posebno je naglasio da se njegova suština kao umjetnika nije promijenila.

"Moji talenti i ambicije, i moja nepopustljiva potreba da budem umjetnik i sviram bubnjeve, i dalje su jednako snažni kao i prije toliko godina." Njegova poruka, koju su prenijeli brojni glazbeni mediji, kulminirala je obećanjem koje je odjeknulo među obožavateljima: "Nastavit ću rockati dok ne umrem."

Podrška stiže godinu dana nakon smrti Ozzyja

Ova objava dolazi u posebno emotivnom razdoblju za bend i njegove fanove. Prošlo je, naime, otprilike godinu dana od smrti njegovog dugogodišnjeg kolege iz benda, Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u srpnju 2025. godine. Originalna postava Black Sabbatha, uključujući i Warda, odsvirala je posljednji zajednički koncert pod nazivom "Back To The Beginning" samo nekoliko tjedana prije Osbourneove smrti, što Wardovoj poruci o ustrajnosti daje dodatnu težinu i snagu. Njegova transparentnost i ranjivost naišle su na ogroman val podrške i ljubavi u komentarima. Obožavatelji su ga nazvali "legendom" i "kraljem", hvaleći njegovu hrabrost i skromnost.

"Kralj je kralj bez obzira na kojem prijestolju sjedi", napisao je jedan korisnik. Drugi je dirljivo komentirao: "Ta stopala su bila okosnica heavy glazbe 57 godina, trebaju i zaslužuju odmor tu i tamo."

Mnogi su mu se zahvaljivali na glazbi koja im je obilježila živote i poručili mu da ga vole, ističući njegov jedinstveni, jazzom inspiriran stil bubnjanja koji je definirao zvuk metala.