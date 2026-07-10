Njihova imena posljednjih se tjedana često spominju zajedno, a uskoro će dijeliti i pozornicu

Ljetna koncertna sezona u Diamond Clubu powered by Mint na Krku nastavlja se u ritmu najvećih regionalnih glazbenih zvijezda. Nakon spektakularnih nastupa koji su obilježili početak ljeta, publiku već 15. srpnja očekuje koncert jedne od najomiljenijih mladih pjevačica regije - Džejle Ramović (24), dok će samo nekoliko tjedana kasnije, 5. kolovoza, na istoj pozornici nastupiti i jedan od najvećih glazbenih fenomena nove generacije, Jakov Jozinović (20).

Od pobjede u regionalnom glazbenom natjecanju do rasprodanih koncerata diljem regije, Džejla Ramović izgradila je karijeru temeljenu na impresivnim vokalnim sposobnostima, emotivnim interpretacijama i prepoznatljivoj eleganciji. Upravo zbog svoje autentičnosti i glazbene zrelosti danas je jedno od najcjenjenijih mladih imena regionalne scene, a njezini nastupi redovito privlače publiku svih generacija.

Foto: Promo

Posjetitelje Diamonda očekuje večer ispunjena emocijama i vrhunskom glazbom uz hitove poput „Ruine“ „Rizik", „Sparta", „Kazamat", „Bol" i mnoge druge pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Uz vrhunsku produkciju, prepoznatljivu atmosferu i jedinstveni ambijent Diamond Cluba, koncert će zasigurno biti jedan od glazbenih vrhunaca srpnja na hrvatskoj obali.

Foto: Promo

Diamond Club powered by Mint i ovog ljeta potvrđuje status jedne od najatraktivnijih koncertnih i nightlife destinacija na Jadranu, okupljajući najveća regionalna glazbena imena na jednoj pozornici. Nakon Džejle Ramović, publiku početkom kolovoza očekuje i nastup Jakova Jozinovića, čime se nastavlja impresivan niz koncerata koji ovog ljeta privlače posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Foto: Mario Poje

Interes za nastup Džejle Ramović već je sada velik, a organizatori pozivaju sve ljubitelje vrhunske glazbe da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme i budu dio još jedne nezaboravne ljetne večeri na Krku. Jakov Jozinović s novim album „Ja za čuda letim“ kojeg je izdao prije mjesec dana već je osvojio publiku i preporuka organizatora je da na vrijeme nabavite svoju ulaznicu.

Foto: Mario Poje

Diamond i ovog ljeta nastavlja potvrđivati svoju poziciju jedne od najatraktivnijih koncertnih i nightlife destinacija na Jadranu. Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Grše, Sergej Ćetković, Željko Samardžić, još jedan nastup Jale Brata i Bube Corellia i brojni drugi izvođači.

Više informacija o gostovanjima pratite na službenoj web stranici https://diamondclub.hr/ ,te na društvenim mrežama Diamond Cluba www.facebook.com/diamondclub.hr/, www.instagram.com/diamondclub.hr.